«МТС Exolve» запустила речевую аналитику для «Европейского медицинского центра»

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис речевой аналитики для одной из частных клиник России — «Европейского медицинского центра» (ЕМС).

Новый сервис позволяет анализировать звонки пациентов, вести статистику, определять тематику и тон диалогов, реагировать без задержек. Технология распознавания и анализа речи с помощью нейросети существенно повышает скорость обработки обращений и способствует еще более высокому уровню обслуживания пациентов.

В колл-центр «Европейского медицинского центра» ежедневно поступает более 1 тыс. звонков, каждый из них чрезвычайно важен. Выборочный анализ разговоров не давал возможности получить полную картину работы «первой линии». Внедрение системы речевой аналитики от «МТС Exolve» помогло администраторам клиники получить картину запросов клиентов на все 360 градусов и максимально быстро на них отвечать.

«Умение слушать и слышать клиентов – это ключевая особенность работы ЕМС. Мы стремимся максимально полно и тщательно решать все вопросы, связанные с поддержанием здоровья наших пациентов. В выполнении этой задачи нам помогают цифровые технологии, в том числе сервис речевой аналитики, благодаря которому мы можем не только быстрее реагировать на запросы, но и получать более глубокие и объективные данные», – сказал директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин.

«ЕМС – это одна из наиболее передовых клиник в России, которая помогла сотням и тысячам людей в решении вопросов здоровья, – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Мы рады, что благодаря применению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта наш сервис поможет сделать коммуникацию с пациентами еще более эффективной».

