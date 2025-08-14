«МегаФон» расширил LTE-покрытие в Шебалинском районе

Жители села Улусчерга Шебалинского района теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами «МегаФона» на максимальной скорости до 50 Мбит/с. Оператор впервые установил на этой территории современное телеком-оборудование в рамках государственной программы «Скидка за спектр», направленной на развитие инфраструктуры связи в Республике Алтай. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улусчерга (Улус-Черга), с населением около 300 человек, расположена в окружении уникальных памятников истории и культуры. Среди археологических находок — курганные могильники и мемориальные комплексы, которые представляют научный интерес. Природные богатства впечатляют не меньше — на автомобиле отсюда можно добраться до Кульдюкской ледяной пещеры.

Желание увидеть полупрозрачные колонны изо льда высотой до 17 метров ежегодно привлекает сюда тысячи туристов и спелеологов со всего мира. Благодаря новому оборудованию местные жители и путешественники могут воспользоваться мобильным интернетом и качественной связью четвертого поколения. Это во многом упрощает решение вопросов безопасности, оказания медицинской помощи, а также организацию отдыха и экскурсий.

В небольшом селе функционируют детский сад, школа, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт и магазин. Для полноценной работы этих социальных объектов современные цифровые технологии не менее важны, ведь с их помощью специалисты и работники повышают собственную эффективность и качество обслуживания.

«За счет совместной работы нашей компании с местными властями и партнерами, село Улусчерга интегрировано в цифровое пространство, что существенно повысило уровень жизни его жителей. Но, помимо участия в федеральных проектах, мы активно реализуем собственную программу развития, направленную на укрепление сети. С начала года компания построила и модернизировала в регионе более 10 базовых станций, что позволило улучшить ключевые характеристики наших сервисов в регионе. Медианная скорость скачивания выросла на 33% и теперь составляет до 50,47 Мбит/с. Это не просто цифры — это реальные возможности для роста и развития каждого жителя региона», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Быстрый мобильный интернет особо актуален для сельской местности, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в Сеть. Теперь сельчанам не придется покидать дом и ехать в районный или региональный центр, чтобы заказать справку, получить разрешительные документы или записаться к врачу. Сегодня в регионе более 90 социально значимых услуг переведены в электронный вид, а значит достаточно смартфона и стабильной передачи данных», — отметил министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов.