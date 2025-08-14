CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ippon представила серию трёхфазных ИБП для высоконагруженных инженерных систем

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon выпустил новую серию трёхфазных источников бесперебойного питания двойного преобразования — Intatum RT. Линейка рассчитана на мощность от 10 до 40 кВА/кВт и предназначена для эксплуатации в составе инженерных систем с высокой нагрузкой, в том числе центров обработки данных, медицинских учреждений, производств и систем безопасности.

ИБП способен выдержать кратковременные перегрузки — до 150% номинальной мощности в течение 60 секунд. Диапазон входного напряжения от 152 до 478 В позволяет устройству работать в условиях нестабильной сети, включая совместную работу с дизель-генераторными установками.

Intatum RT оснащён 7-дюймовым сенсорным дисплей, поддерживает холодный старт, имеет аппаратный вход аварийного отключения (EPO), а также опциональные интерфейсы USB, RS485 и SNMP. В устройстве предусмотрена функция проверки состояния аккумуляторных батарей. Уровень гармонических искажений на входе не превышает 2% при линейной нагрузке, что обеспечивает чистоту выходного сигнала. Выходное напряжение регулируется с точностью ±1%, а частота — ±0,1% в батарейном режиме.

Для размещения ИБП и сопутствующих модулей Ippon предлагает системный шкаф Intatum Integrated Cabinet. Решение рассчитано на суммарную мощность до 80 кВт и позволяет организовать питание с учётом требований по масштабируемости и удобству технического обслуживания. КПД в режиме двойного преобразования превышает 95,4%, что помогает сократить энергопотери и снизить эксплуатационные расходы (OPEX), включая затраты на охлаждение.

Внешние батарейные модули EBM Intatum RT увеличивают время автономной работы, что особенно важно для объектов с высокими требованиями к бесперебойности. Они подключаются по модульному принципу и позволяют гибко масштабировать систему под конкретные условия эксплуатации — от коротких резервных сессий до длительной автономии при перебоях в электроснабжении.

