Cloud4Y развернул хранилище данных для Profindustry

Cloud4Y предоставил готовое решение с фиксированной оплатой, без привязки в трафику и почасовому биллингу. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Profindustry – российская компания, разработчик, производитель и интегратор оборудования для ритейла и банковской сферы. Оператор федеральной платформы инкассации для ритейла Moniron Cash Connect, разработчик и производитель автоматизированных депозитных машин (АДМ) Moniron. Клиенты Profindustryбанки, розничные сети, государственные учреждения.

У Profindustry распределенная команда, работающая в разных часовых поясах. Поэтому сотрудники взаимодействуют с помощью сервисов для совместной работы. Текущие способы взаимодействия не устраивали компанию своей функциональностью, возникла необходимость найти более эффективное решение. Им стал корпоративный файлообменник Nextcloud.

Это локальное решение, которое обеспечивает преимущества совместной работы с файлами в режиме онлайн с соблюдением всех требований безопасности. Сотрудники могут безопасно обращаться к рабочим данным из любой точки мира, с любого устройства. Сервис Nextcloud также позволяет обмениваться файлами как с коллегами, так и с внешними пользователями.

Интеграция файлообменника на базе Nextcloud в бизнес-процессы Profindustry позволила оптимизировать процессы совместной работы сотрудников, наладив обмен файлами и редактирование документов. Компания получила готовое решение с фиксированной оплатой, без привязки к трафику и почасовому биллингу. Возникающие на начальном этапе эксплуатации сервиса вопросы отрабатывались специалистами технической поддержки Cloud4Y.

В настоящее Profindustry продолжает пользоваться облачным хранилищем Cloud4Y.

