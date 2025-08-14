CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Агропромцифра» и Ruseed создают защищенную цифровую экосистему для аграрной науки

Генеральный директор АО «Агропромцифра» Ольга Чебунина и исполнительный директор агробиотехнопарка Ruseed Иван Аристархов подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Агропромцифры».

Документ закрепляет партнерство, направленное на комплексную цифровизацию деятельности инновационной площадки в Республике Адыгея.

Как отраслевой центр компетенций Минсельхоза России в области цифровизации АПК и кибербезопасности, «Агропромцифра» возьмет на себя создание и сопровождение защищенной ИТ-инфраструктуры для резидентов агробиотехнопарка Ruseed. Ключевая задача – обеспечить надежность и эффективность цифровых процессов, критически важных для обработки научных данных селекционных программ и передовых исследований в генетике и семеноводстве.

Новая инфраструктура станет основой современной цифровой среды технопарка, необходимой для безопасного управления данными и процессами, а также для реализации инновационных проектов. Партнерство рассматривается как значимый вклад в развитие научно-технологического потенциала аграрного сектора Адыгеи.

Агробиотехнопарк станет площадкой, где реализуется концепция треугольника индустриализации. Бизнес обеспечивает современную инфраструктуру, ученые создают новые разработки в области селекции и биотехнологий, а государство оказывает поддержку. Инвестиции в проект составляют около 900 млн руб., половина средств – субсидия Министерства сельского хозяйства России.

«Мы создаем в Ruseed не просто защищенную ИТ-среду, а полноценную цифровую экосистему для прорывных аграрных исследований. Уверена, что интеграция отечественных цифровых решений и экспертизы «Агропромцифры» в инфраструктуру технопарка станет катализатором для развития российской селекционно-генетической науки. Это прямой вклад в технологический суверенитет АПК – мы минимизируем внешние риски и создаем условия, при которых критически важные данные и инновации генерируются и защищаются на российской платформе», — сказала Ольга Чебунина.

«Внедрение надежных отечественных цифровых решений и обеспечение кибербезопасности — ключевые элементы технологического суверенитета АПК, — сказал Иван Аристархов. — Партнерство с «Агропромцифрой», отраслевым ИТ-интегратором Минсельхоза, позволит нам минимизировать зависимость от импортных технологических платформ, а также риски сбоев в работе цифровой инфраструктуры. В конечном итоге это поспособствует формированию устойчивой системы создания прорывных решений в АПК».

Соглашение между «Агропромцифрой» и Ruseed знаменует важный шаг к формированию в России высокотехнологичных и безопасных цифровых площадок для развития агробиотехнологий и укрепления научного потенциала отрасли.

