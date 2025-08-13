CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Дистрибуция
|

X-Com использует контроллеры NovaStar для проектов с применением светодиодных экранов

Группа компаний X-Com остается в статусе официального партнера компании NovaStar, китайского производителя систем управления для светодиодных (LED) экранов, включая арендные и стационарные решения.

Продуктовый портфель NovaStar включает в себя полный комплекс оборудования от приемных карт, систем синхронного управления светодиодными экранами, облачных сервисов, видеоконтроллеров и видеопроцессоров, до систем калибровки светодиодных дисплеев.

«Как официальный партнер мы активно используем компоненты NovaStar, с этими решениями мы гарантируем заказчику качество и бесперебойность работы всей системы. Широкий ассортимент NovaStar позволяет подобрать необходимые контроллеры под любой проект, даже самый сложный и новаторский. Так, в залах нового корпуса МАИ контроллеры Novastar гарантируют качество вывода графической информации на светодиодные экраны», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com.

«Являясь мировым лидером, мы постоянно совершенствуем свою продукцию и решения. Многие производители светодиодных экранов по внутреннему стандарту также используют системы управления от NovaStar, и это показательный факт, – сказал Ерболат Дуйсекешев, руководитель русскоязычного отдела NovaStar. – Всем нашим партнерам необходимо регулярно подтверждать свой статус. Сотрудники ГК X-Com обладают высокими компетенциями по продукции NovaStar и решениям для разных отраслей и постоянно совершенствуют свои знания. Это залог нашего успешного сотрудничества».

Группа компаний X-Сom официально поставляет решения компании NovaStar на территории РФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще