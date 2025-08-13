Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге

Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи команды входила разработка решений по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) на одном из участков дороги, который в основном используется для подъезда тяжелых грузовиков, обслуживающих логистические терминалы. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

С помощью методов имитационного моделирования специалисты Simetra проработали и оценили различные варианты улучшений ОДД и транспортной инфраструктуры без необходимости строительных работ или остановки движения.

На сегодняшний день разработано и проанализировано четыре альтернативных сценария, каждый из которых демонстрирует свою эффективность и потенциал снижения заторов.

«Имитационное моделирование — это мощный инструмент для принятия обоснованных решений в сфере транспортной логистики. Оно позволяет заказчику наглядно увидеть последствия каждого варианта и выбрать наиболее оптимальный с учетом всех факторов. Это особенно важно при реализации проектов, где каждое решение влияет на пропускную способность и экономическую эффективность транспортной системы», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.