Региональная государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на СУБД Tantor Postgres

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает об импортозамещении СУБД в АО «Губернские аптеки», государственной аптечной сети Красноярского края. Критически важные информационные системы предприятия переведены с MS SQL Server 2016 на СУБД Tantor Postgres в редакции «Special Edition 1C». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

АО «Губернские аптеки» последовательно реализует стратегию импортозамещения, целенаправленно внедряя отечественное программное обеспечение. При выборе решения для замены иностранного продукта Microsoft SQL Server ключевыми критериями стали: поддержка высоких нагрузок корпоративных систем «1С», наличие многофункциональных инструментов администрирования и мониторинга, комплексное сопровождение и компетентная техническая поддержка, а также возможность осуществить внедрение силами собственной ИТ-команды.

Из нескольких доступных вариантов была выбрана СУБД Tantor Postgres в редакции «Special Edition 1C», поставляемая со встроенной платформой Tantor, служащей для администрирования и мониторинга высоконагруженных кластеров БД. Заказчик отметил полное соответствие ожиданиям в контексте основных задач проекта, к которым относились: обеспечение равной или лучшей производительности систем «1С» после миграции, корректный перенос больших объемов данных, возможность выявлять и устранять узкие места в работе с базами данных, а также оптимальная стоимость.

Миграцию начали в 2024 г. с пилотного тестирования на копии базы «1С:Бухгалтерии». Все работы проводили сотрудники ИТ-команды клиента, включая администраторов инфраструктуры, при поддержке экспертов «Тантор Лабс», и привлекать внешних подрядчиков, например, интеграторов, не понадобилось. Специалисты создали и протестировали копии продуктивных баз, скорректировали параметры СУБД и рабочих конфигураций «1С». Инструменты платформы Tantor использовали, чтобы поменять конфигурацию СУБД, найти узкие места в работе с базами данных и конкретные неоптимальные запросы, информацию о которых отправили в «1С», чтобы инициировать необходимые доработки. Каждую систему запускали в промышленную эксплуатацию в выходные, чтобы свести к минимуму риски бизнес-процессов. После старта постоянно отслеживали ее параметры и стабильность работы БД при реальных нагрузках и круглосуточной готовности команды экстренного реагирования.

В результате «Губернские аптеки» полностью перешли с Microsoft SQL Server 2016 на Tantor. Объем баз данных составил 2 ТБ, среднее количество транзакций в день — 17 350 000 000, и в общей сложности миграция затронула 2000 рабочих мест. Сотрудники на практике научились работать с новыми средствами мониторинга и администрирования, обеспечили необходимый уровень стабильности, внедрили расширенную аналитику, оптимизировали свою систему и нарастили ее производительность. Другим не менее важным результатом стало сокращение времени массовых расчетов. Например, ресурсоемкая операция ежемесячного перепроведения документов в «1С:Бухгалтерии» теперь проходит вдвое быстрее, что повысило эффективность труда бухгалтеров.

«Завершение миграции шести высоконагруженных «1С»-систем на СУБД «Tantor Special Edition 1C» собственными силами — значимое достижение нашей ИТ-команды. Нас впечатлили не только соответствие СУБД всем заявленным требованиям в части производительности и управляемости, но и конкретный бизнес-эффект — экономия рабочих дней от ускорения массовых расчетов в «1С». Инструменты платформы Tantor оказались незаменимы для выявления узких мест и обеспечения плавного перехода без привлечения интеграторов, и это, на мой взгляд, огромный плюс с точки зрения технологической зрелости решения», — отметил Павел Густов, директор по ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности АО «Губернские аптеки».

«Успешная миграция такого масштабного заказчика, как «Губернские аптеки», полностью силами их собственной ИТ-команды — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную стратегию. Мы гордимся доверием клиента и развиваем СУБД и платформу Tantor именно для того, чтобы дать российским предприятиям не просто замену импортного продукта, а мощный современный инструмент, который будет полезен и сейчас, и в будущем. Достигнутое ускорение операций в «1С» и безупречная работа после перехода — реальный вклад в эффективность крупнейшей аптечной сети региона», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».