EvaProject и EvaGit обновлены до версии 2.30 «Иркутск»

Компания EvaTeam выпустила обновление до версии 2.30 «Иркутск» своих продуктов EvaProject и EvaGit. Обновления содержат значительные улучшения и дополнительные функциональные возможности, призванные повысить эффективность работы команд разработчиков и упростить управление проектами.

Новая версия EvaProject включает целый ряд значимых усовершенствований. Среди них — разработка нового модуля управления требованиями, позволяющего организовывать иерархические структуры с неограниченной глубиной вложений, автоматически присваивать номера требованиям и сравнивать их версии. Дашборды стали более гибкими благодаря поддержке Rich-фильтров, а архитектура гаджетов теперь обеспечивает независимость друг от друга, предоставляя простор для индивидуальной настройки представлений данных. Процесс согласования задач дополнительно к существующей логике может осуществляться индивидуально в карточке каждой задачи, делая процессы гибкими и адаптивными. Информация о статусе архивации задач выводится прямо в карточку, предупреждая ошибочные изменения в устаревших данных. Канбан-доски дополнены показателями планируемых трудозатрат, упрощающих оценку загрузки специалистов. Интерфейс бэклога стал более интуитивным и быстрым благодаря удобным инструментам группировки и выбора спринтов.

В новой версии EvaGit появились продвинутые инструменты для обсуждения и управления комментариями в процессе code review. Теперь в pull requests можно оставить обсуждение конкретных строк кода, включая inline-треды, что позволяет вести дискуссию прямо возле изменённого фрагмента. Дополнительно реализованы функции редактирования и удаления комментариев, а также автоматическая привязка и пометка устаревших тредов при изменении или удалении соответствующих участков кода.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием наших продуктов, не просто создавая достойную замену решениям Atlassian, но и превосходя их по возможностям. Наша главная задача — предложить российским компаниям надёжные и удобные инструменты для эффективного управления проектами», — отметил директор продуктов EvaProject и EvaGit Дмитрий Дерябин.

EvaProject и EvaGit входят в ИТ-конвейер полного цикла EvaDev. EvaDev – экосистема профессиональных инструментов для комплексного управления ИТ-проектами, охватывающая весь жизненный цикл разработки — от идеи до релиза и сопровождения. Как утверждают в EvaTeam, платформа способна полноценно заменить сразу несколько популярных решений: Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Requirement Yogi, Bamboo, Zephyr и другие.

Обновление уже доступно всем клиентам EvaTeam.

