Capital Group построила централизованный мониторинг ИТ-инфраструктуры при помощи системы «Пульт»

Девелопер Capital Group завершил миграцию с Open-Source-платформы Zabbix на систему ИТ-мониторинга «Пульт» от компании «Лаборатория Числитель». Проект был реализован менее чем за два месяца. Внедрение новой системы позволило компании улучшить контроль над ИТ-инфраструктурой и сократить время реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

До старта проекта для контроля за ИТ-инфраструктурой Capital Group использовала открытое программное решение Zabbix. Однако Open-Source-платформа требовала значительной доработки и не использовалась централизованно, что и стало толчком для внедрения современного продукта. Построение системы в отказоустойчивой архитектуре, централизованный контроль за состоянием порядка 50 сервисов и оборудования, сокращение времени простоя — все это ключевые задачи, которые должно было решить внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры.

В качестве решения была выбрана российская система ИТ-мониторинга «Пульт» по ряду причин: возможность сохранения и переиспользования ранее созданных настроек мониторинга, оптимизированное хранение данных, а также наличие расширенной технической поддержки с сильной экспертизой.

Ключевые результаты проекта

Мониторинг охватывает 600 хостов, включая серверы Linux и Windows, сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы), управляющие интерфейсы (IPMI, BMC, iDRAC), а также веб-сервисы и Docker-контейнеры.

Система обрабатывает 1200 метрик в секунду и порядка 100 тыс. активных элементов данных.

Внедрение системы «Пульт» в отказоустойчивой архитектуре с использованием кластера СУБД PostgreSQL под управлением Patroni повысило надежность мониторинга инфраструктуры и обеспечило проактивное решение проблем, особенно на Linux-хостах, где инженерам особенно важно оперативно реагировать на возникающие угрозы.

«Мониторинг — это необходимый инструмент для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Он в шесть раз сокращает время расследования инцидентов и помогает предотвращать проблемы до их возникновения. Всего за несколько месяцев использования система “Пульт” успела зарекомендовать себя как надежное решение, позволяющее оперативно выявлять причину инцидентов информационной безопасности», — отметил Роман Морозов, руководитель по информационной безопасности Capital Group.

«Наше решение является стандартом в области мониторинга ИТ-инфраструктуры и одновременно продолжением истории Zabbix в России, что обеспечило заказчику легкую адаптацию без необходимости проходить дополнительное обучение. К тому же при бесшовном переходе на систему «Пульт» команда девелопера смогла сохранить все наработки и прошлую статистику мониторинга», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».