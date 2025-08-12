Северный (Арктический) федеральный университет продолжает переход на российскую операционную систему от «Ред Софт»

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (САФУ) продолжается переход на операционную систему «Ред ОС». Вуз поддерживает государственные инициативы по импортозамещению, и переход на решения «Ред Софт» стал важным шагом для подготовки специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

С 2024 г. педагоги и персонал САФУ проходят обучение по программе повышения квалификации «Оператор операционной системы Ред ОС». Внедрение российской операционной системы, разработанной «Ред Софт», дает возможность преподавателям и студентам вуза работать в безопасной среде, а также ознакомиться с другими отечественными разработками.

За последние полтора года руководство САФУ сделало значительный шаг в сторону цифровой независимости, переведя на «Ред ОС» более 1500 учебных мест. Это решение стало результатом сотрудничества с компанией «Ред Софт» и направлено на укрепление информационной безопасности в учебном процессе.

В университете планирует открыть новые учебные курсы и провести практические занятия, посвященные использованию российских программных решений. Это поможет сформировать у студентов необходимые навыки для работы с отечественными решениями. Также в планах руководства САФУ — перевод на «Ред ОС» еще 500 учебных мест.

«САФУ и «Ред Софт» связывает многолетнее сотрудничество в ряде проектов. В свое время именно «Ред Софт» предоставили нам свои решения в рамках образовательной лицензии для осуществления образовательного процесса на отечественном ПО, которым сейчас активно пользуются во всех корпусах вуза. Сейчас САФУ не только независим от зарубежных ИТ-продуктов, но и готовит специалистов, которые будут разрабатывать и интегрировать российские системы в государственном и коммерческом секторе, это очень важно для страны в рамках исполнения указа Президента России 250 от 1 мая 2022 г. Кроме того, университет пользуется системами виртуализации, системами администрирования, системами управления проектами, а также системой управления баз данных в образовательном процессе, разработанными «Ред Софт». Мы видим перспективы для дальнейшего сотрудничества, чтобы отечественные решения были интегрированы в образовании и в других сферах жизни университета: для выполнения офисных, инженерных, научных и творческих задач; обеспечения безопасной работы с персональными и учебными данными», — сказал и.о. ректора САФУ Михаил Данилов.

«Сотрудничество с Северным Арктическим федеральным университетом в области образования открывает новые горизонты для развития ИТ-индустрии. Наше сотрудничество — не просто партнерство, а стратегический союз, направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов и создание инновационных решений, которые будут способствовать укреплению цифрового суверенитета нашей страны. Вместе мы сможем не только обучать новое поколение ИТ-профессионалов, но и разрабатывать передовые технологические продукты, отвечающие самым современным требованиям рынка», — сказал руководитель направления по работе с вузами и СПО «Ред Софт» Евгений Дорофеев.