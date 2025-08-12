CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Timetta с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Timetta объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified (версии 15, 16 и 17) со всеми актуальными версиями Timetta.

Timetta с 2022 г. работает на рынке импортозамещения, предлагая российским компаниям современные и надежные решения. Одним из ключевых примеров стал кейс компании Axenix (правопреемник Accenture в России), которая искала замену инструментам финансового планирования на базе SAP и Salesforce. Timetta доказала, что способна быстро решать критически важные задачи импортозамещения, а также обеспечить бесперебойную работу с учетом современных требований к производительности и безопасности.

Сертификация совместимости с Postgres Pro — еще один важный шаг в развитии платформы. Это подтверждает, что Timetta готова работать с отечественными СУБД на уровне enterprise-решений, гарантируя клиентам технологическую независимость, высокую скорость обработки данных и соответствие требованиям регуляторов. Вместе с Postgres Pro компания укрепляет экосистему российского ПО, предлагая бизнесу надежные и производительные инструменты для управления проектами.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы уже не первый год занимаемся импортозамещением западного ПО. Мы создали современную, технологическую платформу, которая позволяет реализовать различные методики управления проектами. Сотрудничество с Postgres Pro – важный элемент нашей стратегии. Мы хотим дать нашим клиентам современный продукт, который гарантирует высокую скорость работы, безопасность данных и обеспечивает технологический суверенитет», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу в Timetta.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще