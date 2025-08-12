CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На портале госуслуг Подмосковья заработал «Добробот»

Новый цифровой помощник в режиме онлайн консультирует жителей и бизнес Московской области по земельным и имущественным вопросам. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Очень много жизненных ситуаций, когда человек сталкивается с тем, что он просто не знает, какую услугу ему нужно получить. Именно поэтому мы запустили на региональном портале «Добробота» – виртуального помощника, который «проведет пользователя за руку» по онлайн-услугам. Нужно просто задать ему интересующие вопросы, после чего он уточнит необходимые детали, проанализирует ответы и порекомендует услугу для конкретного случая. На данный момент «Добробот» помогает решать земельно-имущественные вопросы, такие как покупка и аренда участков, оформление земли для бизнеса, строительства дома и других целей», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы получить персонализированные рекомендации «Добробота», необходимо ввести запрос и ответить на уточняющие вопросы. После этого умный помощник предложит пользователю необходимую услугу.

Найти «Добробота» и получить консультацию можно на региональном портале при переходе в категории «Жилье» (для граждан), «Земля» (для граждан и бизнеса): он расположен внутри разделов и в блоке «Полезное» основного меню. Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Министерства имущественных отношений Московской области. Кроме того, на главном экране мобильного приложения «Добродел» находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом.

