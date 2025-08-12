CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Микрорайоны №3 и «Строитель» в Магадане получили обновленную сеть LTE от МТС

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в столице Колымского края. Специалисты МТС обновили сеть LTE в микрорайонах и №3 и «Строитель» в центре Магадана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация затронула все базовые станции, расположенные в двух крупных спальных районах Магадана. Жители более 85 многоквартирных жилых домов, учащиеся образовательных, спортивных, досуговых учреждений и организаций могут пользоваться цифровыми сервисами даже в пиковые часы нагрузки на сеть. Новое качество сети также доступно для учащихся детской школы искусств им. В.А. Барляева, исторического клуба «Братина» и воспитанников Инженерной школы.

«С завершением сезона отпусков жители Магадана стали больше проводить время дома, и мы видим, как возрастает нагрузка на сеть в спальных районах. Чтобы обеспечить стабильную работу телеком-сети, проводится комплекс технических и программных работ в ключевых городских районах. Это важно в перспективе приближающегося начала учебного года, когда ученики и их родители будут больше проводить времени дома, используя образовательные ресурсы, мессенджеры и платформы онлайн-конференций и совещаний. Традиционно трафик к этому времени увеличивается кратно», – сказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС обновила сеть LTE в микрорайонах «Речная», «Звезда», «6-й км» и «Пивзавод».

