CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Кубанский университет КубГУ начинает работу в Directum RX

В КубГУ стартовал проект внедрения платформы Directum RX. Она будет использоваться для работы с документами университета: входящей и исходящей корреспонденцией, приказами, служебными записками и договорами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Особенностью проекта станет внедрение решений для управления проектами. В планах вуза использовать инструменты для: визуального планирования на диаграммах Ганта; контроля портфелей проектов и программ; организации командной работы на цифровых досках.

Работы по проекту будут выполняться командой университета с поддержкой специалистов «СофтСноу», партнера компании Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Как промышленности запустить ИИ в on-premise среде

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще