«Кит-системс» масштабировала ИТ-инфраструктуру «Метровагонмаш-Сервис»

Системный интегратор «Кит-системс» объявил о завершении проекта модернизации информационной системы компании «Метровагонмаш-Сервис» («МВМ-Сервис» входит в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ), обеспечивающей эксплуатационное и техническое обслуживание подвижного состава Московского метрополитена на протяжении всего жизненного цикла. Проект занял менее 1 месяца и не повлиял на доступность ИТ-сервисов заказчика.

Решение обеспечило консолидацию дискового пространства системы хранения данных и связало его с серверной подсистемой предприятия. В результате повысилась совокупная отказоустойчивость и производительность ИТ-инфраструктуры, гибкость ее администрирования, а также эффективность использования ресурсов СХД. Технологическим партнером проекта выступила компания «Кит-системс», обладающая подтвержденным опытом цифровизации предприятий транспортного машиностроения и сервиса.

Команда «Кит-системс» выполнила интеграцию новой серверной подсистемы с действующей у заказчика СХД. По завершению основных этапов работ была протестирована устойчивость транспорта данных с учетом разницы в рабочих скоростях сетевых портов FC CХД и серверной инфраструктуры, а также проведено обучение персонала заказчика. Проект выполнен в соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. В качестве сервис-ориентированного интегратора «Кит-системс» готов обеспечить обслуживание и техническую поддержку созданного решения.

«Нам необходимо было подготовить оптимизировать инфраструктуру и подготовить ее к развертыванию критически важных бизнес-приложений. Опираясь на предшествующий опыт сотрудничества, мы поручили эту задачу компании «Кит-системс», – сказал Дмитрий Иванов, руководитель группы развития и поддержки инфраструктуры «Метровагонмаш-Сервис». – Специалисты интегратора в предельно сжатые сроки внедрили новое решение, причем их работа была практически незаметна и не повлияла на работу предприятия».

«В рамках проекта мы развернули решение в действующей инфраструктуре без ограничения ключевых ИТ-сервисов предприятия. Во многом это стало возможным благодаря высокой вовлеченности в проект представителей заказчика и их всесторонней поддержке наших специалистов. В результате была создана функциональная и отказоустойчивая технологическая база для развития предприятия заказчика», – отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс».