Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в деревнях и селах Жуковского района Брянской области. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры в трех населенных пунктах скорости мобильного интернета выросли почти в два раза, а в селе Задубравье жители впервые смогли воспользоваться всеми преимуществами сотовой связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Настоящий цифровой прорыв произошел в селе, где проживают более 300 человек – в Задубравье впервые появилась связь и высокоскоростной мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» установили там базовую станцию, которая поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения, технологию VoLTE и обеспечивает стабильное интернет-соединение на максимальной скорости до 50 Мбит/с.

Новые телеком-объекты заработали также в крупнейших деревнях Жуковского района – Гришиной Слободе и Никольской Слободе. Ощутить улучшение параметров связи смогли около 2 тыс. местных жителей и сотни водителей, проезжающие ежедневно по федеральной трассе Р120. Эта дорога связывает Брянск с Орлом, Смоленском и Белоруссией.

Кроме того, связисты улучшили связь в поселке Гостиловка, где проживают более 700 человек. Благодаря новой базовой станции абоненты «МегаФона» могут пользоваться цифровыми сервисами на еще более комфортных скоростях – скорость передачи данных достигает 60 Мбит/с.

«Мы продолжаем развивать сеть в сельской местности, где качество связи напрямую влияет на доступ к образованию, медицине и экономическим возможностям. Особое внимание уделяем локациям, где раньше не было связи. Мобильный интернет выводит на новый уровень качество жизни местных жителей: дистанционная работа, онлайн-курсы, видео-консультации докторов, общение с родными и близкими – все теперь реально», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Брянской области Евгений Данкевич.

