«Эталон» удвоил скорость обработки заказов благодаря «1С:Управление торговлей»

Компания «Эталон», поставщик запчастей для тракторов, спецтехники и грузовых автомобилей в регионы России и СНГ, добилась результата: скорость обработки оптовых заказов выросла вдвое. Это стало возможным благодаря партнерству с «Аксиома-Софт», которая внедрила и адаптировала систему «1С:Управление торговлей» под специфику бизнеса «Эталона» с коллективом в 35 человек. Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

До автоматизации менеджеры «Эталона» тратили много времени на ручной поиск нужных товаров в каталоге и их аналогов, что сильно замедляло обработку каждого заказа. Продажи из интернет-магазина нигде не отображались, создавая дополнительные сложности.

Специалисты «Аксиома-Софт» провели настройку и доработку «1С:Управление торговлей». Обновленный каталог товаров прямо в списке показывает остатки на складах, цены и резервы – без необходимости формирования лишних отчетов. Значительно ускорился и упростился подбор аналогов: функционал позволяет менеджерам находить и предлагать замену клиентам, причем аналоги автоматически связываются с основными товарами. Работа с ценами стала гибче благодаря возможности установки цен из нескольких накладных, сравнению с актуальными ценами конкурентов и просмотру цен на аналоги.

Автоматизация коснулась и маркетинговых процессов: система теперь сама снимает метки вроде «Новинка» или «Популярный» по истечении заданного срока. Документ «Заказ клиента» был оптимизирован: теперь он включает общий вес заказа, таблицу с задолженностью клиента (сумма, дни просрочки), наличием товаров на складах, настройками отображения дополнительных цен и суммой по брендам. Появилась возможность указывать товары без цены (невидимые при печати) и функционал для разделения заказа от партнера по контрагентам. Теперь невозможно зайти в документ, который уже открыт и редактируется другим пользователем – система сразу уведомляет о его занятости.

Процесс закупок также оптимизирован: разработан механизм, который автоматически объединяет несколько заказов от одного поставщика в один новый, исключая уже поставленные товары. Старые заказы при этом закрываются с информацией о новом объединенном заказе, а менеджер продолжает работу уже с ним.

Для удобства работы с интернет-магазином была реализована интеграция: в «1С:УТ» добавлен признак «Выгружать на сайт» для групп товаров. Если этот признак установлен, вся группа и ее элементы автоматически попадают в выгрузку на сайт, что наладило поток данных.

Скорость обработки заказов выросла в два раза, освободив менеджеров от рутины для решения более стратегических задач. Продажи через интернет-магазин увеличились благодаря налаженному потоку данных. Рентабельность бизнеса повысилась – теперь при отсутствии основного товара клиенты гораздо чаще соглашаются на предложенную замену из аналогов. Точность ценообразования и расчета наценок достигла нового уровня благодаря расширенным инструментам анализа цен. Эффективность управления данными возросла в три раза за счет детализированных настроек и оптимизированных пользовательских интерфейсов.

«Проект, реализованный совместно с компанией «Аксиома-Софт», помог нам значительно повысить эффективность работы сотрудников и функционирования бизнеса в целом. С помощью «1С:УТ» мы стали обрабатывать больше заказов, а также сократили ручные операции менеджеров. Кроме того, за счет автоматизации продаж с интернет-магазина и внедрения функционала по учету аналогов мы стали получать больше прибыли. Так, бизнес-эффект, полученный от внедрения, в будущем позволит нам все больше совершенствовать управление процессами торговли», — сказал Андрей Шаделко, генеральный директор компании «Эталон».