Dreame представила три новых фена Dazzle, Pocket Ultra и Mini для самостоятельной профессиональной укладки

Компания Dreame представила три новых модели фенов Dazzle, Pocket Ultra и Mini, для создания быстрой и профессиональной укладки волос в любых условиях. Эти фены сочетают передовые технологии с практичностью и обеспечивают салонную прическу и безупречный уход за волосами. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Dazzle: Интеллектуальная укладка. Интуитивно понятное использование

Этот фен выделяется своей передовой системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически завивает волосы, превращая создание локонов в простой и быстрый процесс. Для этого не потребуются специальные навыки или посещение парикмахерской.

При автоматической настройке температуры подбирается идеальный уровень нагрева воздуха с учетом структуры волос. Функция распознавания насадок регулирует параметры работы в зависимости от используемого аксессуара. Достаточно установить нужную насадку и приступить к использованию фена. Он самостоятельно выберет оптимальный режим. Это обеспечивает интуитивный и эффективный процесс укладки.

Dreame представила три новых фена

С феном используются пять насадок: для мягкой сушки: концентрированный воздушный поток тщательно сушит, предотвращая перегрев кожи головы, снижая эффект пушистости и поддерживая природную гладкость и сияние волос; насадка для стилизации: направляет концентрированный поток воздуха, позволяя легко формировать прическу, минимизируя ее пушистость и приглаживая непослушные волоски. Придает гладкость и четкие линии укладки. Быстро сушит без вреда для волос; диффузор: равномерно распределяет поток воздуха, снижая интенсивность прямого нагрева. Помогает сохранить естественную структуру кудрей, увеличивает объем и эластичность волос, уменьшая пушистость; насадка с круглой щеткой: распутывает и разглаживает волосы, обеспечивая подъем у корней и увеличение объема. Ее особая форма усиливает контакт с поверхностью волос, формируя упругие локоны и их естественную подвижность для безупречной укладки, как после посещения салона; насадка для завивки: двойная 38-мм насадка с интеллектуальной системой обдува автоматически завивает волосы, создавая быстрые и равномерные стойкие локоны. За десять секунд горячего воздуха и пять секунд охлаждения каждый локон фиксируется, обеспечивая салонное качество домашней укладки.

Для быстрой сушки и экономии времени есть быстрый режим при высокой скорости работы мотора. Dazzle высушивает короткие волосы за 40 секунд, а длиной до плеч за три-четыре мин. Интеллектуальная система контроля температуры NTC (1000 замеров в секунду) защищает волосы от перегрева, сохраняя их здоровье и блеск.

Дисплей в реальном времени отображает температуру, скорость воздушного потока и выбранный режим для точного контроля процесса укладки.

Этот фен идеален для городских ценителей красоты и молодых людей, которые хотят салонную укладку в домашних условиях или в поездках благодаря его небольшим габаритам и складной конструкции.

Pocket Ultra High-Speed: разглаживание, укладка и забота при каждом дуновении

Этот складной фен создает разнообразные прически профессионального уровня дома благодаря трем оригинальным насадкам. Выпрямляющая насадка укрощает непослушные вьющиеся пряди, делая их гладкими и шелковистыми за счет мощного потока воздуха. Двойные насадки для завивки создают естественные кудри без лишних усилий. Волосы автоматически накручиваются, а время и силы экономятся.

Особое место занимает насадка для питательного вещества, распыляющая косметический состав для увлажнения и питания кожи головы и волос. Волосы будут выглядеть живыми и ухоженными без дополнительных средств.

Воздушный поток преобразует специальное масло для волос в микроскопические частицы, что способствует оптимальному впитыванию. Питательные компоненты окутывают каждый волос, обеспечивая глубокое увлажнение, не создавая эффекта жирности. Кутикула волоса закрывается, «запирая» влагу и полезные микроэлементы, что гарантирует продолжительную защиту.

С весом всего 290 граммов и корпусом диаметром 50 мм Pocket Ultra складывается одним движением и помещается даже в небольшую сумку. Он не займет лишнего места, а стильная укладка доступна где угодно, в путешествии, офисе или после спортзала.

Мотор на 110000 об/мин сушит волосы до плеч всего за 40 секунд. Мощный поток воздуха убирает лишнюю влагу, устраняет пушистость и сохраняет стиль.

Фен обладает и рядом других ценных характеристик: технология отрицательных ионов: 300 млн отрицательных ионов/см³ нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и послушными, умный контроль температуры: датчики следят, чтобы тепло не превышало 57°C, защищая волосы от повреждений, тихая работа: уровень шума ниже 60 дБ, четыре режима и две скорости: от быстрой сушки до бережного ухода. Фен настраивается под индивидуальные нужды.

Hair MINI High-Speed: Мини-дизайн – макси результат

Весом всего 270 г и при цилиндрической форме корпуса диаметром 62 мм, он легко помещается в сумку или косметичку. Это делает его незаменимым в путешествиях или после посещения спортзала. Фен MINI будет идеальным спутником для активных людей и заботливых родителей.

Длительное воздействие высоких температур вызывает сухость и истончение волос. Поэтому фен предлагает умное и надежное регулирование температуры, сохраняя волосы мягкими и блестящими.

Mini поддерживает безопасный нагрев до 57°C, защищая волосы от повреждений.

Фен предлагает пять температурных режимов: обычный воздух (25°C): прохладный воздушный поток для укладки; теплый воздух (57°C): бережная сушка; горячий воздух (85°C): интенсивный нагрев; чередование горячего и обычного воздуха: попеременная подача теплого и холодного потока; детский режим (40°C): щадящий режим для чувствительной кожи головы ребенка.

Пользователи могут выбирать между двумя скоростями: высокоскоростным воздушным потоком для быстрой сушки; воздушным потоком с низкой скоростью для деликатной укладки.

Продуманное размещение воздухозаборника значительно снижает риск запутывания волос по сравнению с традиционными задними вентиляционными отверстиями.

Мощный мотор в 100 000 об/мин быстро высушивает волосы длиной до плеч за 2 минуты с уровнем шума всего 58 дБ.

Все три модели фенов доступны с 12 августа 2025 г. в официальном онлайн магазине Dreame. Dazzle до 25 августа по уене 26,99 тыс. руб., после — 29 990 руб. Pocket Ultra до 25 августа — 14.99 тыс. руб., после — 16,99 тыс. руб. Mini до 25 августа — 3,48 тыс. руб., после — 3,99 тыс. руб.