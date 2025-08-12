CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Advantech представила AMAX IoT Control Platform

Компания Advantech представила новинку – платформы AMAX IoT Control Platform. Это решение, которое объединяет функции ПЛК, человеко-машинного интерфейса и интернета вещей (IoT) в единую платформу. Оно упрощает традиционную системную интеграцию и дает предсказуемую производительность в режиме реального времени для приложений точной автоматизации.

AMAX решает проблему фрагментированных систем автоматизации, где отдельные ПЛК, человеко-машинные интерфейсы и коммуникационные модули создают проблемы интеграции и узкие места в производительности. AMAX объединяет эти функции в решение на базе ПК, использующее EtherCAT industrial Ethernet и операционные системы реального времени. Точность задается на уровне микросекунд для производства полупроводников, высокоскоростной сборки и производственных систем, интегрированных в систему видеонаблюдения.

Система AMAX основана на платформе CODESYS и поддерживает Windows и Linux. Среда программирования IEC 61131-3 обеспечивает плавный переход от традиционных систем ПЛК и поддерживает сложные приложения для управления движением и робототехники.

AMAX предлагает три серии контроллеров, оптимизированных для конкретных применений.

Серия AMAX-PT – панельные контроллеры на базе процессоров Intel Core и Intel Atom с универсальными возможностями отображения. Они используются для систем автоматизации производства, ориентированных на человеко-машинный интерфейс. Серия AMAX-7 – промышленные контроллеры для ПК с широкими возможностями ввода-вывода для сложных производственных процессов и визуального контроля. Серия AMAX-5 – встраиваемые контроллеры малого форм-фактора с гибким расширением за счет модулей ввода-вывода AMAX-5000 Slice и PCIe. Они подходят для сбора данных при периферических вычислениях и управления приложениями средней сложности.

Каждая платформа поддерживает комплексное расширение ввода-вывода EtherCAT и протоколы MQTT, OPC UA, CANopen и Modbus для интеграции устаревшей автоматизации.

AMAX обеспечивает исключительную производительность в режиме реального времени. Платформа объединяет технологию Intel Time Coordinated Computing (TCC) с опытом Advantech в области разработки BIOS и автоматизации управления, время цикла составляет от 500 мкс до 1 мс с минимальными вибрациями.

AMAX Studio – полностью интегрированная программная среда для настройки устройств, системы, разработки программ и диагностики. Это среда автоматизации интернета вещей: контроллеры AMAX, модули ввода-вывода и основные промышленные протоколы полевых шин, например EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen и Modbus.

В ней интегрированы процессы проектирования и создания различных систем автоматизации, что сокращает время и затраты на их разработку.

AMAX удовлетворяет требованиям, предъявляемым к прецизионной автоматизации, системам накопления энергии и передовому оборудованию. Это точность синхронизации, гибкие возможности в области интернета вещей и масштабируемые решения для управления. В свою очередь, производителям оборудования выгодна интеграция передовых возможностей автоматизации без изменения архитектуры существующего оборудования.

