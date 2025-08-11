CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Системное ПО
|

«Ред Софт» и «Гигант Производство» будут совместно развивать отечественные ИТ-решения

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и производитель вычислительного оборудования «Гигант Производство» объявили о сотрудничестве. Будущее партнерство направлено на создание комплексных решений, сочетающих надежное отечественное оборудование и современное программное обеспечение.

Решение о расширении сотрудничества компаний основано на успешном опыте взаимодействия. Так, в 2024 г. эксперты «Ред Софт» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с оборудованием российского производителя аппаратных устройств «Гигант Производство». В перечень совместимых продуктов вошли: моноблоки «Альтаис», системные блоки «Авиор» и автоматизированные рабочие места «Алькор».

«Наше сотрудничество с крупным отечественным разработчиком «Ред Софт» позволит пользователям быстрее перейти на российские решения и в полной мере оценить их функциональность и производительность», – сказал Артем Минасбеков, директор производства «Гигант Производство».

«Совместная работа с «Гигант Производство» направлена на ускорение внедрения отечественных комплексных разработок, соответствующих требованиям государственных заказчиков и бизнеса. Благодаря сотрудничеству с крупным производителем оборудования мы можем предложить заказчикам готовые решения российских производителей, потому что уверены в их качестве и надежности», – сказал Александр Сидоркин, партнерский менеджер «Ред Софт».

Взаимодействие «Ред Софт» и «Гигант Производство» позволит заказчикам: выбирать устройство из расширенного перечня проверенного оборудования на отечественной операционной системе «Ред ОС»; использовать полностью российское ПО и аппаратуру и снизить зависимость от импортных решений; снизить риски при миграции с зарубежных решений и замене оборудования в процессе импортозамещения; быстрее адаптировать ИТ-продукты под нужны производства и бизнес-процессы предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как промышленности запустить ИИ в on-premise среде

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще