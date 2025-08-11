CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов

Российская нефтесервисная компания «БурСервис» выступила инвестором проекта, в рамках которого между НГУ и компанией подписано соглашение о совместном создании и коммерциализации программного комплекса нового поколения для интерпретации сейсмической и другой геолого-геофизической информации с целью построения цифровых моделей месторождений. Пилотная версия нового ПО, готовая для внедрения на рынок, появится уже к концу 2025 г. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«БурСервис» и НГУ совместно решают задачу создать программный комплекс нового поколения, который обеспечит бесшовный переход российских предприятий нефтегазовой промышленности с западного ПО на отечественный продукт. У нашей компании накоплен богатый опыт работы с программным обеспечением, занимающим лидирующие позиции в отрасли как на международном, так и российском уровне. НГУ — один из ведущих вузов нашей страны, который обладает богатым научным наследием основателей геофизической науки и практики в нашей стране, а также современными научными достижениями, технологическими разработками и высококвалифицированными кадрами в области прикладной математики, геофизики, программирования», — отметил руководитель проекта со стороны «БурСервис» Станислав Копунов.

Разрабатываемый программный комплекс будет не просто сопоставим с западными аналогами, считающимися отраслевым стандартом, но и превосходить их по ряду параметров. В частности, реализуются лучшие практики из опыта российских и зарубежных компаний, в том числе на основе машинного обучения. Продукт будет создаваться на базе архитектуры, спроектированной разработчиками Новосибирского государственного университета. Комплекс будет основан на открытой системе управления базами данных PostgreSQL и обеспечит многопользовательский распределенный доступ, а современный технологический стек гарантирует кроссплатформенность и совместимость с различными операционными системами, включая отечественные.

«Это редкий случай в практике российских университетов, когда вуз и частный бизнес договариваются о совместном развитии крупного программного комплекса и его продвижении в отрасль. Это пример того, как научная разработка в области геолого-геофизического моделирования месторождений углеводородов после соответствующей доработки и адаптации находит дальнейшее развитие и внедряется в реальный сектор экономики», — сказал директор Передовой инженерной школы НГУ Сергей Головин.

Сотрудничество НГУ и «БурСервиса» предполагает совместную работу не только по созданию программного комплекса, но и дальнейшей его модернизации, совершенствованию и поддержке.

