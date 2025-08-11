CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На агропромышленном комплексе «Танаис» внедряется система управления активами и обслуживанием оборудования Nerpa EAM

Компания ООО «Новософт развитие» приступила к внедрению программного обеспечения Nerpa EAM на агропромышленном комплексе «Танаис» — российской производственной площадке, на территории которой реализуется комплексный селекционно-семеноводческий проект. Об этом CNews сообщили представители «Новософт развитие».

С целью повышения эффективности эксплуатации оборудования и прозрачности процессов технического обслуживания было принято решение внедрить систему Nerpa EAM — специализированное решение для управления активами и обслуживанием.

В рамках проекта реализуется базовый функционал, подходящий под специфику комплекса «Танаис». Система охватывает полный учет производственного оборудования, автоматизацию формирования графиков планового обслуживания и фиксацию внеплановых работ.

Отдельный акцент сделан на управлении запасами: по запросу заказчика в систему добавлен функционал учета расходных материалов и запчастей с детализацией по каждому оборудованию.

Внедрение охватывает всю территорию производственного комплекса «Танаис» и направлено на создание единой цифровой среды для учета и управления всеми видами техобслуживания.

Nerpa EAM — платформа для автоматизации управления активами и технического обслуживания, применимая в любых отраслях и масштабах бизнеса. Система настраивается под требования конкретного заказчика и успешно используется в промышленности, энергетике, логистике, здравоохранении, сельском хозяйстве и других сферах.

Внедрение Nerpa EAM поможет усилить контроль и повысить управляемость процессов технического обслуживания и ремонтов на комплексе ООО «Танаис».

