«Летай» оптимизировал качество связи на севере и востоке Татарстана

За первые шесть месяцев 2025 г. «Летай» модернизировал и построил более 100 базовых станций (БС), тем самым повысив качество мобильной связи в республике. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В июле 2025 г. оператор расширил зоны покрытия сети в северной части Татарстана. После появления новых площадок в Атнинском и Балтасинском районах жителям сел Большая Атня, Норма и деревни Курмала стала доступна устойчивая LTE-сеть. Благодаря модернизации БС в два раза улучшилось покрытие мобильной связью в части Арска, где проходит автодорога Казань — Малмыж.

Улучшение работы сети провели также на территории Казанской агломерации. Построили новые базовые станции в поселке Залесный и на пр. Альберта Камалеева вблизи двух казанских современных жилых комплексов. И обновили верхнеуслонскую базовую станцию, обслуживающую абонентов села Куралово.

На востоке республики качественные характеристики сети улучшили в Нижней Уратьме Нижнекамского района, где проживает порядка 700 человек. А в селе Зюри Мамадышского района «Летай» укрепил 4G для комфортного обмена контентом в соцсетях и мессенджерах в день праздника культуры кряшен Питрау, который посетили порядка 60 тыс. гостей.

По требованию органов власти в целях безопасности граждан во время режима беспилотной опасности операторы связи обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС.

