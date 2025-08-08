CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM

Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспроизводит данные, их структуру и бизнес-логику, которые заложены в финансовой модели. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Несмотря на развитие специализированных решений, Microsoft Excel – все еще популярный инструмент для планирования и бюджетирования среди корпоративных пользователей. Исторически, ведя планирование в Excel, компании накапливают файлы со сложной структурой и формулами, перенос которых в более совершенное ПО становится отдельной задачей. Бизнес-платформа Polymatica EPM повторяет логику работы Excel, но при этом является автоматизированной и многопользовательской средой для работы. Чтобы решить задачу быстрого и корректного переноса данных, специалисты Polymatica EPM разработали автоматизированный инструмент миграции на базе LLM.

Особенность данного решения заключается в методологии, то есть объяснении порядка действий для LLM. Она выполняет свою работу в несколько этапов. Первый — это анализ финансовой модели: данных, их структуры и бизнес-логики. Второй – это создание объектов на платформе с использованием открытого API Polymatica EPM. Задачи, связанные с миграцией, выполняются полностью в автоматическом режиме.

«Мы рады представить технологию быстрой миграции на базе LLM, которая существенно упрощает перенос данных и снижает порог входа для клиентов, ранее не использующих в работе системы класса EPM. Перед реализацией этой идеи наша команда провела R&D, по итогам которого выяснилось, что на отечественном рынке аналога такой функциональности еще нет. Гордимся быть первыми», – отметил Григорий Андреев, директор по продуктовой стратегии Polymatica, компания SL Soft FabricaONE.AI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

В России пошло в серию «железо» для нейросетей с инновационной системой охлаждения

Беспилотный транспорт: почему путь к прибыли смогут пройти лишь единицы

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще