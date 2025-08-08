CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС присоединила к сети еще 15 сел в Новосибирской области

МТС подключила к своей сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. В самом маленьком из них живет всего около 100 человек, в самом большом — около 400. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам села в Чановском, Карасукском, Татарском, Венгеровском, Краснозерском, Куйбышевском, Тогучинском, Купинском и Убинском районах. Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Теперь несколько тысяч жителей региона смогут звонить родным и близким, пользоваться услугами телемедицины, онлайн-банкингом и другими цифровыми благами.

«Сегодня государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн, поэтому необходимо, чтобы доступ к подобным сервисам был у всех, в том числе у жителей малонаселенных сельских территорий. Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел — важная социальная задача и мы непрерывно работаем в этом направлении. Так, весной мы включили первые отечественные базовые станции, созданные дочерней компанией МТС «Иртея», в двух районах региона — в селах Ужаниха и Воробьево», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

