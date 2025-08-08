Максим Ликсутов: Турникеты московского производства установят в городском транспорте

Турникеты московского производства установят в городском транспорте. Город заключил офсетный контракт на поставку турникетного оборудования для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва активно заинтересована в локализации на территории города высокотехнологичных наукоемких производств. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы интегрируем инновационные технологические решения московского производства во все сферы городского хозяйства. Офсетный контракт на поставку турникетного оборудования с использованием отечественной микроэлектроники позволит увеличить глубину локализации. Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тыс. турникетных проходах», – сказал Максим Ликсутов.

Новые турникеты город будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется в 2025 г. За счет улучшенной конструкции турникетов пропускная способность станций метро увеличится на 40%. Скорость срабатывания каждого турникета также увеличится благодаря применению в них новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде.

«В рамках исполнения инвестиционных обязательств инвестор создаст новое производство площадью около пяти тыс. квадратных метров на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и вложит в проект не менее 500 млн руб. Внутри комплекса расположится участок производства электронных компонентов и управляющей автоматики, участок металлообработки, а также производство пластиковых изделий,», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Разработчиком и поставщиком оборудования станет компания «Инфоматика», которая специализируется на разработке высокотехнологичного оборудования контроля доступа и билетно-пропускных систем. Турникетное оборудование, которое будут выпускать на заводе, — собственная разработка компании. По словам генерального директора компании «Инфоматика» Давида Тартаковского, предприятие высоко ценит сотрудничество с правительством Москвы и оказанное ему доверие. Предлагаемые меры поддержки эффективны и помогают реализовывать инвестиционные проекты в непростых экономических условиях. Появление завода полного цикла в ОЭЗ «Технополис Москва» позволит вывести на новый уровень качество продукции и повысить скорость выпуска изделий.

С 2017 г. правительство Москвы заключило более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 700 млрд руб. Суммарно будет создано свыше восьми тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят более 126 млрд руб.

По девяти офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.