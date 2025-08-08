CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining

«Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных процессов урегулирования убытков и прекращения договоров ОСАГО с использованием технологий Process Mining и Task Mining. Команда GlowByte провела комплексный анализ бизнес-процессов страховой компании, географически охватив филиалы на всей территории России. Благодаря новым технологическим инструментам выявлен потенциал в ускорении процессов урегулирования убытков ОСАГО на 10%, прекращения договоров ОСАГО – на 26%.

Был выявлен потенциал снижения трудозатрат за счет автоматизации проверок транспортных средств и использования LLM для определения стоимости запчастей, а также доработки ключевой операционной системы и шаблонов документов, в которые вносятся ручные правки.

Анализ процесса прекращения договоров ОСАГО охватил более 50 тыс. операций. Аналитикам удалось локализовать ключевые зоны для улучшения. На реальных данных, полученных с помощью Process Mining, была оценена экономия ресурсов при переходе на онлайн-формат подачи заявок. Предложенные меры позволяют ускорить процесс на 26% и значительно сократить трудозатраты за счет минимизации ошибок.

С помощью Task Mining восстановлен цифровой рабочий день сотрудников филиалов, что позволило оценить цифровую зрелость процессов, создать карту рабочего времени и исключить необходимость физических замеров операций.

Виктория Краснова, директор по цифровизации GlowByte, сказала: «С помощью инструментов Process Mining и Task Mining нам удалось отобразить более полную картину рабочего дня сотрудника (все возможные сценарии процесса, а их больше, чем в должностной инструкции), частотность совершаемых операций, а также выявить избыточные шаги процесса, влияние смежных процессов и многое другое».

Денис Григорьев, заместитель генерального директора по операционной работе «Ингосстраха», отметил: «Урегулирование страховых случаев – главный продукт страховой компании, и оптимизация данного процесса имеет особый приоритет для нас, поскольку его длительность напрямую влияет на клиентский опыт. Внедрение предложенных командой GlowByte мер позволяет нам стандартизировать процессы во всех филиалах, распространить лучшие практики и значительно увеличить операционную эффективность, что в конечном итоге укрепляет позицию «Ингосстраха» на рынке страховых услуг».

