«Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объявляет о новом назначении – директором по информационным технологиям стал Александр Самородов. Об этом CNews сообщили представители «Биннофарм Групп».

Александр Самородов окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Приборостроение». Также он имеет степень магистра делового администрирования (EMBA), полученную в Стокгольмской школе экономики.

До перехода в компанию «Биннофарм Групп» он занимал должности ИТ-директоров в нескольких крупных российских и международных фармкомпаниях, включая Abbott, AstraZeneca и Stada. Александр обладает обширной экспертизой и опытом в области системного улучшения ИТ-процессов как в глобальных, так и в локальных компаниях, направленных на создание дополнительной ценности для бизнеса за счет внедрения современных ИТ-решений.

Основные функциональные обязанности нового руководителя включают: реализация проектов по внедрению современных интегрированных информационных систем, построение современной ИТ-инфраструктуры, улучшение ИТ-сервисов и внутренних процессов ИТ-департамента, усиление мер кибербезопасности, внедрение инновационных ИТ-решений.

Эти мероприятия позволят существенно повысить эффективность ключевых бизнес-процессов, поддержать темпы развития компании и снизить уровень технологических рисков.

Сегодня «Биннофарм Групп» сосредоточена на реализации стратегии устойчивого роста. Уже стартовал проект по цифровизации снабжения и производства, который повысит точность планирования и скорость реагирования на изменения рыночной конъюнктуры.