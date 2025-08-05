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| Фото: Центральный университет |

Центральный университет запускает исследовательскую программу по ИИ в биотехе

Центральный университет объявляет о запуске долгосрочной исследовательской программы в области применения ИИ в биотехнологиях. Цель программы — развитие технологий, способных радикально изменить подходы к лечению, диагностике и профилактике заболеваний за счет интеграции ИИ и передовых биомедицинских платформ. Об этом CNews сообщили представители Центрального университета.

До 25 сентября 2025 г. проводится конкурс на позиции ведущих исследователей.

Основные направления исследований

ИИ-дизайн новых противоинфекционных препаратов – разработка антибиотиков, противогрибковых и других средств для борьбы с устойчивыми инфекциями;

ИИ для дизайна белков – создание новых ферментов и терапевтических белков с заданными свойствами;

Генетическая терапия с ИИ-оптимизацией – оптимизация метода CRISPR-Cas (технологии направленного редактирования генома, основанной на иммунной системе бактерий) и методов машинного обучения для персонализированного лечения онкологии и редких заболеваний;

Цифровая и персонализированная медицина – моделирование «цифровых двойников» пациентов для ускорения клинических испытаний и индивидуального подбора терапии;

ИИ-оптимизация урожайности – предиктивные модели и системы поддержки принятия решений для управления урожайностью в реальном времени;

Роботизированные фермы – автоматизация процессов выращивания и сбора урожая, интеграция сенсорных и управленческих платформ для контроля качества продукции.

В рамках развития направления Центральный университет планирует создать научные лаборатории, охватывающие медицину, фармацевтику, пищевую промышленность и агросектор.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях. Стратегическое решение продиктовано увеличением числа инфекционных заболеваний и новыми возможностями для отечественных разработок, особенно на фоне ухода западных фармкомпаний с российского рынка. Мы планируем создать сильную научную школу по каждому из направлений, объединив искусственный интеллект, в котором у Центрального университета внушительная экспертиза, и биотехнологии. Мы продолжаем последовательно работать на построение крепких связей между наукой, бизнесом и образованием. Новая исследовательская программа предоставит нашим студентам возможность с первого года обучения работать в научных лабораториях, участвовать в экспериментах, создавать технологии и публиковать статьи, приобретая ценный профессиональный опыт».

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