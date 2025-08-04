Versta.io модернизировала сервис для B2B-клиентов, добавив расширенную опись вложений в личном кабинете «Почты России»

Цифровой логистический оператор Versta.io усовершенствовал сервис для B2B-клиентов, добавив в личный кабинет возможность расширенного описания почтовых отправлений. Теперь корпоративные заказчики, управляя почтовыми отправлениями через «Почту России» в режиме «единого окна», могут указывать в описи вложений любое количество символов без прежнего ограничения в 150 знаков. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Нововведение позволит не только сократить трудозатраты на оформление и отправку писем «Почтой России», но и обеспечит корректное заполнение всей сопроводительной и отчетной документации.

Ранее клиенты, отправлявшие письма через личный кабинет «Почты России» на сайте почтового оператора, сталкивались с серьезным ограничением: опись вложения в почтовых отправлениях не могла превышать 150 символов. Это создавало существенные трудности для корпоративных заказчиков, регулярно отправляющих малые или крупные партии корреспонденции или габаритные бандероли. Жесткие рамки не позволяли дать полного описания содержимого, что впоследствии осложняло ведение отчетности и документооборота.

Нововведение решает эту ключевую проблему бизнеса: при создании корреспонденции и отправку ее через «Почту России» в личном кабинете платформы Versta.io автоматически активируется расширенная форма описи вложений, если описание превышает стандартный лимит в 150 символов. Тем самым, пользователи могут вносить неограниченное по объему описание содержимого, а система сама определит, какую форму использовать. Кроме того, нет необходимости печатать отдельный файл описи, система сделает это автоматически.

Возможность взаимодействия с «Почтой России» через личный кабинет Versta.io была реализована для комплексного решения потребности компаний в корпоративной логистике в едином окне. Платформа позволяет отправлять все виды почтовых отправлений, включая простые и заказные письма, отправления с уведомлением, ценные письма с описью вложения и бандероли.

Возможности личного кабинета, при этом, предполагают гибкие настройки: клиент может адаптировать их под конкретные бизнес-потребности: от управления сроками доставки и оптимизации затрат до детализированной аналитики по подразделениям. Для enterprise-компаний автоматизирован процесс сдачи и получения писем в почтовых отделениях, в связи с чем можно оперативно изменять объемы отправок в зависимости от текущих задач.

«Теперь больше не нужно подстраиваться под лимиты — указывайте в описи товара все необходимые детали, пишите столько информации об отправляемой корреспонденции или бандеролях, сколько вам нужно, — отметила Наталья Мажина, сооснователь и операционный директор цифрового логистического оператора Versta.io. — Наша платформа решает две ключевые задачи компаний B2B-сегмента. Прежде всего, автоматически готовит полный комплект документов — описи, уведомления или реестры — и контролирует весь цикл отправки. Кроме того, мы даем возможность работать с единым договором для всех российских регионов, что кардинально упрощает работу с почтовыми отделениями по всей стране. И еще важный бонус для бизнеса: полностью безналичный расчет. Это не только ускоряет работу с документами, но и помогает снизить налоговую нагрузку, включая НДС».