«Т1» развивает инженерное образование через внедрение современных CAE-решений

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») запустила масштабную программу по развитию инженерных компетенций совместно с ведущими вузами страны. Один из ее этапов — обучение профессорско-преподавательского состава применению современных программных инструментов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Преподаватели 27 российских вузов уже прошли обучение по работе с CADFlo – ПО для инженерного анализа, разрабатываемого при участии «Т1». Особое внимание было уделено встроенным технологиям интеллектуальной автоматизации и интеграции в популярные конструкторские пакеты, что позволяет совмещать проектирование и инженерный анализ в одном CAD-интерфейсе. Это существенно снижает порог входа для студентов и упрощает преподавание дисциплин, связанных с численным моделированием.

Программа по развитию инженерных компетенций реализуется в технических вузах по всей стране: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МИРЭА, УрФУ, ИжГТУ, Самарском университете, СПбГУТ и других. Преподаватели прошли обучение и на практических примерах ознакомились с решением задач аэродинамики, теплообмена, прочности и электромагнитного анализа. Особо были отмечены простота создания сеточных моделей, наличие встроенных шаблонов для типовых задач и возможность автоматической адаптации сетки.

На текущий момент планируется интеграция CADFlo в образовательный процесс в 175 технических дисциплинах. В результате несколько тысяч студентов получат доступ к современным отечественным инженерным инструментам и освоят ключевые навыки работы с передовыми технологиями в следующем учебном году.

«Без компьютерного проектирования сегодня невозможна работа промышленных предприятий, и студенты должны владеть подобными навыками. Инструмент инженерного анализа позволяет будущим специалистам не только изучать теорию, но и применять ее на практике: моделировать сложные процессы, проводить расчеты и анализировать результаты. Это не просто обучение — это погружение в профессиональную среду, которое делает наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда и готовыми к решению самых сложных задач», — сказал Виктор Донских, старший преподаватель кафедры 204 Московского авиационного института.

«В обучении по программному обеспечению приняли участие сотрудники кафедры Э10 “Гидромеханика, гидромашины и пневмоавтоматика” МГТУ им. Н.Э. Баумана. Во время практической части курса на актуальных для нашего подразделения задачах система показала хорошие результаты и продемонстрировала потенциал для дальнейшего использования. Мы планируем продолжить изучение возможностей этого программного продукта и более системно внедрять его в учебный процесс и научные разработки», — сказал Владимир Ломакин, д.т.н., профессор кафедры Э10 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Самарский университет имени академика С.П. Королева традиционно уделяет большое внимание развитию инженерных компетенций и внедрению современных цифровых технологий в образовательный процесс. Мы активно применяем CFD-моделирование в научных исследованиях и учебных курсах, поскольку понимаем его ключевую роль в проектировании авиационных, космических и других высокотехнологичных систем. Внедрение современного ПО от «Т1» в учебные дисциплины позволит формировать у студентов навыки работы с актуальным инструментарием инженерного анализа и способствовать их востребованности в реальном секторе экономики», — сказал Иван Зубрилин, директор инжинирингового центра Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

«В России проблема несоответствия образовательных программ требованиям рынка труда активно обсуждается экспертами. По данным исследований, только 26% работников занимают должности, соответствующие их образованию и навыкам. Разрыв между вузовской подготовкой и запросами работодателей особенно остро ощущается в технических специальностях. Решением становится более активное включение бизнеса в развитие высшего инженерного образования в стране, а взаимодействие начинается с подготовки самих преподавателей», — отметил Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки, «Т1 Интеграция».