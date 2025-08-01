«Софтлайн Решения» помогла проектному институту «Средневолжскэлектропроект» внедрить российское решение для трехмерного проектирования Renga Professional

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла проектному институту «Средневолжскэлектропроект» внедрить BIM-систему Renga Professional, разработанную российской компанией Renga Software — совместным предприятием «Аскон» и фирмы «1С». В результате заказчик обеспечил высокий уровень точности и качества работ в рамках цифрового проектирования объектов.

«Средневолжскэлектропроект» (СВЭП) входит в число ведущих проектных институтов в Приволжском федеральном округе в области электроэнергетики, автоматизации и специализируется на технологическом переоснащении инфраструктуры предприятий. Заказчику требовалось подобрать российский продукт для инженеров, которые работают над созданием и реконструкцией объектов в условиях плотной застройки с инженерными сооружениями.

Специалисты «Софтлайн Решений» провели комплексный анализ отечественных BIM-систем и предложили платформу Renga Professional, которая соответствовала требованиям клиента в части функциональных характеристик. «Софтлайн Решения» выполнила поставку лицензий ПО и организовала консультационную поддержку в рамках внедрения, чтобы проектный институт смог быстро адаптировать рабочие процессы под специфику новой BIM-системы.

В СВЭП Renga Professional применяется как основная платформа для 3D-проектирования в отделе распределительных сетей, отвечающем за электроснабжение. Использование Renga Professional обеспечивает прозрачность всех процессов и повышение точности проектирования за счет полного 3D-отражения обстановки. Кроме того, минимизируется возникновение коллизий на стадии реализации объекта благодаря предварительной цифровой проверке решений и ускоряется согласование между отделами.

«Объекты, с которыми работает ООО «СВЭП», это цеха на производственных площадках, кабельные эстакады и технологические установки на территории площадью десятки тысяч квадратных метров. Так как речь идет о масштабных проектах в условиях действующего производства, подбор BIM-системы требовал высокого уровня технических компетенций и понимания специфики работы. Для оперативного выполнения поставленных задач мы привлекли к сотрудничеству специалистов «Софтлайн Решений». Благодаря совместной работе мы успешно реализовали сложные технические решения на объектах заказчиков», — сказала Алиса Короткова, начальник отдела распределительных сетей проектного института СВЭП.

«У команды СВЭП сильная внутренняя экспертиза, и специалистам «Софтлайн Решений» важно было говорить с заказчиком на одном техническом языке, чтобы предложить эффективное решение для цифрового проектирования. В ходе диалога с заказчиком мы подобрали инструмент, который позволяет реализовать проекты переоснащения объектов, сохраняя сроки, бюджет и обеспечивая техническую надежность», — отметил Антон Букатин, менеджер по развитию САПР-решений ГК Softline.

«Наша многолетняя практика и опыт работы пользователей давно доказали тезис, что цифровая информационная модель всегда и обязательно пригодится. И это утверждение относится даже к небольшим объектам, а к масштабным и сложным — тем более, особенно если мы говорим о системах электроснабжения в промышленных объектах. Именно здесь применение технологии информационного моделирования помогает учесть все особенности и тонкости проектирования, не допустить ошибки при проведении электромонтажных работ, в чем убедились в ООО «Средневолжскэлектропроект» («СВЭП»). Специалисты «Софтлайн Решений» смогли быстро разобраться в задачах пользователя, предложили оптимальное решение — BIM-систему Renga Professional и оказали консультативную поддержку для быстрого перехода СВЭП на новую систему», — сказал Максим Нечипоренко, заместитель генерального директора компании Renga Software.