Пермские ИТ-компании внедрили совместное решение для быстрого и прозрачного гарантийного ремонта

Резиденты жилого комплекса Symphony34 от застройщика MR Group теперь могут без лишних хлопот сообщить о дефектах, выявленных на этапе эксплуатации здания в гарантийный срок. Благодаря интеграции систем Ujin OS и «Техзор», запущенной в тестовом режиме, процесс исполнения заявок по гарантийному ремонту стал прозрачнее: их статус синхронизируется и обновляется в обеих системах, что позволяет инициатору заявки и УК видеть актуальное состояние. Об этом CNews сообщили представители компании «Юникорн».

В течение трех лет после покупки квартиры собственник может выявить недочеты, которые не относятся к зоне ответственности управляющей компании, а являются гарантией застройщика. Для их устранения собственник вынужден пройти сложный путь, при этом заявки часто не доходят до застройщика, что снижает лояльность.

Теперь через мобильное приложение резиденты могут сформировать заявку в управляющую организацию, которая, проанализировав обращение на гарантийный случай, направляет его в «Техзор». Застройщик, в свою очередь, получает всю необходимую информацию по каждому обращению и может оперативно помочь в решении проблемы.

Благодаря новому функционалу жители могут контролировать статус заявки и сроки: выполненные работы фиксируются в системах, а также в мобильном приложении жителя. Это повышает прозрачность процесса и дает уверенность в том, что проблема будет решена оперативно.

«Для нас важно обеспечить оперативное решение любых вопросов, связанных с эксплуатацией здания, — отметил представитель девелопера. — Интеграция Ujin OS и «Техзор» позволяет нам значительно упростить процесс подачи заявок на гарантийный ремонт, что, в свою очередь, повышает удовлетворенность наших резидентов».

«С помощью функции гарантийные заявки мы помогаем быстро устранять дефекты, контролировать сроки выполнения работ и делать процесс прозрачным для всех. Это не только улучшает качество жизни, но и способствует созданию положительного имиджа девелопера. Мы планируем и дальше развивать совместные цифровые решения на различных этапах строительства объектов и внедрять комплексный подход к созданию смарт-инфраструктуры ЖК», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

«Гарантийное обслуживание — важный аспект для любого застройщика, ведь от качества выполнения обязательств зависит репутация компании. В ЖК Symphony34 теперь решена проблема с долгим оформлением заявок на гарантийный ремонт и сложностью отслеживания их статуса. Уверены, что этот опыт будет полезен и для других наших клиентов, стремящихся к созданию качественного сервиса», — сказал генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.