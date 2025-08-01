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Каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

Шесть из 10 российских офисов оснащены камерами. Каждый пятый работник, работающий под камерами, против такого контроля. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители тысячи компаний и 1,6 тыс. сотрудников офисов, где установлены камеры наблюдения. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В шести из 10 российских компаний (62%) установлены камеры видеонаблюдения. За 12 лет число работодателей, в офисах которых установлены камеры, увеличилось в 1,5 раза.

К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 30% — позитивно, у 45% их наличие не вызывает раздражения. При этом россиянки чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно (53% против 39%), а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.

Негативно оценивает офисный видеоконтроль каждый пятый сотрудник, вынужденный трудиться под камерами (20%).

Работники стали лучше относиться к видеонаблюдению в офисе — доля тех, кто воспринимает его положительно, выросла на семь п.п. по сравнению с результатами аналогичного опроса 2013 г.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 191. Время проведения: 25 июня — 21 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов.

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