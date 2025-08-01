CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

«Философт» первой на рынке представила готовое решение «умной квартиры»

ИT-компания «Философт» совместно с федеральным девелопером «Железно» разработала уникальное для российского рынка решение – готовые комплекты оборудования для умного дома, которые будут устанавливаться в новых квартирах. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В течение нескольких месяцев эксперты «Философт» проводили тщательный отбор оборудования для будущих жителей жилых комплексов «Железно», уделяя особое внимание надежности и безопасности решений. В результате основным поставщиком технологий стал проверенный производитель Aqara, хорошо зарекомендовавший себя на рынке.

Решение представлено в трех вариантах комплектации, адаптированных под разные площади жилья: базовый вариант для однокомнатных квартир, расширенный – для двухкомнатных, максимальный – для трехкомнатных и более просторных квартир. Каждый комплект включает контроллер – «мозг» системы, кабель патч-корд, набор датчиков (открытия дверей, протечек, температуры и влажности), умные выключатели, терморегуляторы, умную розетку и устройство для голосового управления – «Яндекс Станция Мини».

Особенностью решения являются предустановленные сценарии работы: автоматическое включение света и установка комфортной температуры при возвращении домой, активация энергосберегающего режима при уходе, специальные настройки для просмотра фильмов и режим имитации присутствия во время отпуска. Управление системой возможно как через голосовых помощников «Яндекса» и Sber, так и через мобильное приложение «Мажордом» от «Философт».

В «Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще