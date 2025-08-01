ЕвроХим-Усольский калийный комбинат внедрил цифровой автопилот для управления технологией грануляции

На обогатительной фабрике Усольского калийного комбината завершен первый этап внедрения системы улучшенного управления технологическим процессом (СУУТП) на участке грануляции. Новая система автоматизирует регулировку ключевых параметров процесса грануляции – температуры, влажности и скорости подачи продукта на оборудовании, включая грануляторы и сушильные барабаны. Это позволяет поддерживать режим в оптимальных границах без постоянного участия оператора. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые Технологии и Платформы».

Гранулирование минеральных удобрений – это производственный процесс, при котором мелкодисперсные материалы превращаются в более крупные, стабильные гранулы, удобные в обращении при транспортировке и внесении в почву. Это один из критически важных этапов в производстве удобрений. От стабильности его параметров зависит качество гранул, их прочность и однородность, а также минимизация потерь сырья. Любое отклонение от технологического режима может привести к пересушиванию или недосушиванию продукта, слипанию или разрушению гранул и, как следствие, перерасходу энергоресурсов и снижению выхода годной продукции.

СУУТП позволяет реагировать на отклонения в параметрах и поддерживать процесс на стабильном уровне, что уже принесло предприятию значимый эффект: количество ручных вмешательств в процесс сократилось на 85%; устойчивость режима выросла; экономическая отдача от внедрения системы на участке грануляции составила около 30 млн руб.

Решение разработано командой направления эффективности цифровых инструментов компании Цифровые технологии и платформы при участии специалистов предприятия.

«В дальнейших планах – перенести логику управления в архитектуру периферийных вычислений (EDGE) и объединить алгоритмы управления для разных участков фабрики. Это повысит отказоустойчивость и упростит масштабирование», – отметил руководитель проекта Алексей Белан.

Решение было внедрено с использованием уже действующей SCADA-инфраструктуры – системы диспетчерского управления и сбора данных, а также настраиваемого интерфейса оператора (HMI – Human-Machine Interface). Такой подход позволил сократить затраты на интеграцию, поскольку не потребовалось устанавливать новое оборудование или кардинально перестраивать существующую архитектуру управления.

«Система действительно помогает оперативному персоналу. Ручного вмешательства стало меньше, а режим выстраивается более устойчивый, понятный, контролируемый. Это позволяет сосредоточиться на анализе и качестве продукта», – сказал начальник сушильно-грануляционного отделения Усольского калийного комбината Николай Пепеляев.

В настоящий момент разрабатываются аналогичные решения для сушильного отделения и других переделов обогатительной фабрики. Кроме того, в компании отмечают возможности тиражирования разработок для внешнего рынка.