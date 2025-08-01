«Автостэлс» построила единый виртуальный офис на базе российского ПО для 19 филиалов

Маркетплейс для автобизнеса «Автостэлс» совместно с российским ИТ-интегратором RDN Group завершил масштабную цифровую трансформацию, построив технологическую платформу на базе отечественного ПО. Проект объединил 19 филиалов компании и обеспечил сквозную автоматизацию ключевых внутренних процессов. Об этом CNews сообщил представитель RDN Group.

Результатом внедрения стало создание полноценного «виртуального офиса» – цифрового двойника бизнес-процессов, где вся внутренняя и внешняя коммуникация проходит через единый цифровой контур. Решение, реализованное на базе «Битрикс24», повысило прозрачность клиентского сервиса и эффективность управленческих процессов в «Автостэлс», обеспечив при этом независимость ИТ-инфраструктуры от внешнеэкономических факторов.

Ключевые результаты проекта: более 3,5 тыс. внутренних заявок в месяц обрабатываются через 21 смарт-процесс (Helpdesk); настроено 5 воронок CRM для взаимодействия с клиентами; в CRM ежемесячно создается более 4,5 тыс. сделок

Благодаря продуманной архитектуре виртуального офиса и сегментации данных сотрудники получили возможность быстро найти необходимую информацию, а руководство приобрело инструменты для оперативного управления задачами и стратегическими приоритетами.

Интеграция всех внешних каналов в CRM стала частью корпоративной цифровой экосистемы: каждое обращение клиента теперь фиксируется и обрабатывается в рамках автоматизированного бизнес-процесса. Независимо от того, какой канал связи клиент использует — звонок, e-mail, мессенджер или онлайн-чат — запрос по умолчанию формирует сделку в CRM.

«Мы построили виртуальный офис, похожий на современный город: есть общие пространства, закрытые зоны, а маршруты движения сотрудников выстроены максимально логично», — отметил представитель «Автостэлс».