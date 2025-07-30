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ДОМ.РФ: число отечественных ИТ-решений для стройки выросло вдвое

Число российских ИТ-решений в строительстве, содержащихся в открытом реестре на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, выросло за год в два раза и достигло 875.

Список включает сведения от 460 разработчиков нашей страны и охватывает более десятка направлений работы девелоперских компаний.

«Строительство является одной из ключевых отраслей экономики, поэтому её технологическая независимость и инновационное развитие становятся приоритетными задачами для всех её участников. При содействии ДОМ.РФ на портале наш.дом.рф действует реестр российских решений, который позволяет в режиме онлайн подобрать необходимые цифровые продукты по автоматизации процессов и повышению эффективности работы девелоперов. Для удобства пользователей ресурса по каждому продукту отображён статус наличия в Едином реестре отечественного программного обеспечения Минцифры, сейчас в списке 56% программ с такой отметкой», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По данным совместного исследования «ДОМ.РФ Технологии» и фонда «Сколково», одним из ключевых барьеров цифровизации для 39% девелоперов является отсутствие российских или подходящих аналогов ПО и решений. Реестр решает данную проблему, в нём можно найти российские ИТ-продукты для таких задач, как поиск земельных участков и территориальное планирование, инженерные изыскания, управление информацией, оценка стоимости, закупки, мониторинг и контроль строительно-монтажных работ, исполнительная документация, сдача и приёмка объекта, эксплуатация, продажи и маркетинг, финансы и кадры. Отдельно отмечено ПО с применением технологии искусственного интеллекта.

Реестр размещён на странице Центра компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ в разделе «Технологии информационного моделирования» портала наш.дом.рф. Запрос на включение в реестр можно направить по электронному адресу bim@domrf.ru.

Для поддержки цифрового развития девелоперов запущена программа проведения бесплатного ИТ-аудита, в рамках которого эксперты «ДОМ.РФ Технологии» индивидуально подбирают решения с учётом всех потребностей и специфики бизнес-процессов девелопера.

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