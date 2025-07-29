«Телфин» и Yclients запускают омниканальную платформу для связи с клиентами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций CRM с мессенджерами. На базе виджета Whatcrm разработана интеграция Yclients и Wh*****p — и теперь пользователям CRM доступно омниканальное решение для автоматизации работы с клиентской базой, включающее телефонию «Телфин» и текстовое общение. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Yclients — платформа онлайн-записи и автоматизации бизнес-процессов в сфере услуг. Система позволяет компаниям в рамках одного приложения решать ключевые задачи: вести клиентскую базу, статистику и аналитику, финансовый и складской учет, информировать покупателей и др. Whatcrm — виджет для интеграции CRM с мессенджерами Wh*****p и Telegram, который входит в экосистему коммуникационных решений «Телфин».

Объединяя сервис Yclients с Wh*****p, компании получают возможность повысить качество коммуникаций, увеличивая скорость ответов. Общаться с клиентами можно прямо из CRM: обмениваться SMS, переписываться в групповых и индивидуальных чатах, делать массовые рассылки в Wh*****p. В чате с клиентами пользователи Yclients могут пересылать любые файлы, включая финансовые документы, текстовые и голосовые сообщения, видеоинструкции.

Быстрые ответы положительно влияют на уровень удовлетворенности заказчиков и снижают вероятность негативных отзывов. Вести переписку теперь может любой свободный менеджер: в интеграции нет ограничений на число операторов. Кроме этого, сотрудникам автоматически приходят уведомления, если звонок был пропущен, — и CRM ставит задачу на перезвон. Даже если клиент ранее не обращался в компанию, специалист может первым написать ему в Wh*****p.

«Автоматизация работы с базой клиентов через мессенджер прямо из CRM делает коммуникацию с клиентами более быстрой и качественной. Есть возможность не просто общаться удобным заказчику способом, но и персонализировать предложения, фиксируя и анализируя историю взаимодействий. Интеграция с системой Yclients помогает салонам красоты, фитнес-студиям и языковым школам оптимизировать и контролировать коммуникации»,— сказал Константин Сурнин, руководитель разработки виджета WhatCRM.

Ранее система Yclients уже была интегрирована с АТС «Телфин.Офис», благодаря чему пользователи бизнес-приложений теперь совершают звонки из CRM или расширения браузера Google Chrome, позволяющего вести непрерывную историю звонков с подробной статистикой по обращениям клиентов и записями телефонных разговоров. Интеграция экосистемы с Wh*****p на базе виджета WhatCRM стала закономерным шагом в объединении всех коммуникаций в «одном окне».

«Внедрение омниканальной платформы в коммуникационную инфраструктуру компании — это инвестиция в будущее, которая может принести значительные выгоды уже сегодня. Мощный инструмент для бизнеса, включающий в себя CRM, телефонию, мессенджеры и онлайн-чаты, позволяет улучшить клиентский опыт, повысить лояльность, увеличить продажи и оптимизировать бизнес-процессы»,— сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».