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«СДИ Софт» представила коннектор «Технический учет» для интеграции систем SimpleOne и «СДИ Базис»

Компания «СДИ Софт» выпустила интеграционное решение, которое обеспечивает автоматизированное взаимодействие между системами SimpleOne и «СДИ Базис», а также расширяет возможности управления конфигурациями для технического учета. Решение представлено на «Маркетплейсе» разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Коннектор предназначен для автоматизации задач управленческого учета, технической инвентаризации и учета активов ИТ-, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры. Решение расширяет возможности использования CMDB, позволяя обогатить информацию о конфигурационных единицах из обширной библиотеки цифровых моделей оборудования, содержащей более 75 тыс. ИТ- и телекоммуникационных компонентов.

Коннектор обеспечивает двустороннюю синхронизацию информации об объектах учета: площадках, стойках, оборудовании, средах виртуализации и виртуальных серверах. Благодаря интеграции решений SimpleOne и «СДИ Софт», пользователи получают возможность контекстного перехода между системами для получения дополнительной информации о размещении объектов, их подключении к сети передачи данных и электропитания, а также детальных технических характеристиках. В обратном направлении — из «СДИ Базис» в модули SimpleOne — доступна учетная информация, данные о связанных инцидентах, запросах на изменения и нарядах.

«Интеграция с решением «СДИ Базис» позволяет повысить качество управления услугами и, как следствие, бесперебойность их оказания. Так, например, детальная информация о расположении оборудования, его конфигурации, занятых слотах, способах подключения позволит точнее спланировать необходимые работы и избежать ошибок при их проведении. Такие возможности особенно актуальны для компаний с крупной и распределенной ИТ-инфраструктурой», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

«Синергия автоматизации управления ИТ на платформе SimpleOne и глубокой аналитики ИТ-инфраструктуры в «СДИ Базис» открывает для наших заказчиков новые возможности. Объединение передовых технологий существенно повышает оперативность и надежность управленческих решений, усиливает проактивный подход к выявлению и устранению потенциальных рисков, а также способствует стратегическому планированию устойчивого развития ИТ-инфраструктуры и, в конечном итоге, всей компании», — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт».

Коннектор «Технический учет» от «СДИ Софт» доступен на «Маркетплейсе» SimpleOne.

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