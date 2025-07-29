МТС на четверть увеличила скорость LTE в микрорайоне энергетиков Зеи

МТС подключила базовую станцию к волоконно-оптической линии и обновила мобильную сеть в микрорайоне «Светлый» города Зеи. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла на четверть и в пять раз емкость сети. Увеличенная емкость позволяет абонентам с комфортом пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения затронули густонаселенный микрорайон «Светлый», а также отделение районной больницы, детскую поликлинику, среднюю школу №4 и многофункциональный центр. Скоростные характеристики сети LTE увеличились в районе дома культуры «Энергетик» и на территории популярной у горожан смотровой площадки.

Зея – один из старейших населенных пунктов Амурской области, основанный в 1879 г. как перевалочный пункт золотодобытчиков. С началом строительства первой на Дальнем Востоке ГЭС в 1964 г. город получил дополнительную известность благодаря Зейскому водохранилищу, объем которого составляет более 68,4 кубических километров – третье место в России после Братского и Красноярского.

«Развитие сети LTE – приоритетная задача МТС в Амурской области. Мы регулярно проводим работы и увеличиваем скорости мобильного интернета, расширяем зону покрытия сети, чтобы еще больше амурчан могли пользоваться нашими цифровыми сервисами. Так совсем недавно завершились работы в селах Дальневосточное и Симоново, и теперь жители отдаленных населенных пунктов могут использовать скоростной мобильныйинтернет МТС для учебы, работы и развлечений», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.