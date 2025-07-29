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«Контур» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном

«Контур» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном. Теперь российские пользователи могут обмениваться электронными документами с контрагентами из Казахстана. Документы, отправленные через трансграничный электронный документооборот (ТЭДО), имеют юридическую силу в обеих странах.

Контур заключил соглашение о трансграничном ЭДО (ТЭДО) с казахстанским оператором idocs. До конца года список партнеров пополнят Documentolog и «Учёт.ЭДО». На текущий момент пользователям доступен обмен только неформализованными документами.

Для подписания документов каждая из сторон использует электронную подпись (ЭП) своей страны, затем ЭП каждого подписанта проверяет доверенная третья сторона. Со стороны России — «Газинформсервис», ДТС Республики Казахстан — «Национальные информационные технологии». Этот процесс обеспечивает юридическую значимость документов для каждой страны.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта ТЭДО в «Контуре», сказал: «Запуск трансграничного электронного документооборота с Казахстаном — важный этап в развитии цифрового взаимодействия для бизнеса. Вслед за успешными реализациями с Китаем и Беларусью это решение создает основу для единого пространства доверия, сокращает административные барьеры и упрощает внешнеэкономическую деятельность. В планах — расширение системы на другие страны СНГ и дружественные страны дальнего зарубежья, чтобы сделать международное сотрудничество более удобным и эффективным».

У «Контура» уже налажен трансграничный ЭДО с Китаем и Белоруссией. Также пользователи могут подключить международный ЭДО (МЭДО) с контрагентами из любой страны мира — уже есть опыт подключения более чем 30 стран. В МЭДО документы имеют юридическую значимость только на территории России.

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