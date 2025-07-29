«1С-Рарус» усовершенствовал процесс бюджетирования на старейшем железорудном комбинате России

Казанский офис «1С-Рарус» успешно завершил проект по разработке новой методики бюджетирования на комбинате «КМАруда» в рамках внедрения решения «1С:ERP Управление предприятием». В результате процесс планирования доходов и расходов стал более упорядоченным. Об этом CNews сообщили представители «КМАруда».

АО «Комбинат КМАруда» — предприятие по добыче железистых кварцитов и выпуску железорудного концентрата. С этого комбината в середине ХХ века началось освоение Курской магнитной аномалии — самого мощного в мире железорудного бассейна.

Компания входит в состав Промышленно-металлургический холдинга (ПМХ). За десятилетия непрерывной работы комбинат «КМАруда» смог добыть 240 млн тонн руды на общей протяженности горных выработок 100 км. Сейчас перед компанией стоит задача выхода на производственную мощность до семи млн тонн руды в год. Особое внимание уделяется автоматизации и систематизации бизнес-процессов.

Ранее в АО «Комбинат КМАруда» использовался программный продукт «1С:Управление производственным предприятием 8». Руководство приняло решение перевести финансовый учет на современную конфигурацию «1С:ERP Управление предприятием» и параллельно поменять методику бюджетирования на более эффективную.

Партнером по адаптации методики бюджетирования АО «Комбинат КМАруда» стал казанский офис «1С-Рарус». Задача состояла в том, чтобы разработать методику, которая соответствовала бы требованиям консолидации бюджетов на предприятиях ПМХ.

Специалисты «1С-Рарус» обновили регламенты, уточнили последовательность работы с бюджетами и полностью формализовали процесс бюджетирования в новом программном продукте. В общей сложности выполнена настройка 115 бюджетных форм.

Всего в системе «1С:ERP» на предприятии работает 150 пользователей, в подсистеме бюджетирования постоянно работает около 25 пользователей.

Для эффективной работы созданы новые АРМ: по распределению затрат, актуализации бюджетов, а также АРМ по расчету плановой себестоимости.

Проведена интеграция «1С:ERP» с продуктами «1С», которые использует ПМХ: внедренная система «1С:ERP» частично берет информацию из «1С:Управление холдингом» и передает ее управляющей организации холдинга в «1С:Управление производственным предприятием 8».

Планирование бюджетов на 2025 г. организовано на базе нового решения «1С:ERP». Комбинат получил новую методику, которая может быть транслирована на другие 10 предприятий холдинга.

Абросова Наталья, начальник управления систем бюджетирования и управления персоналом, «КМАруда»: «В рамках внедрения решения “1С:ERP” проделана большая работа и полностью пересмотрен подход к бюджетированию на предприятии. Сейчас процесс бюджетирования на комбинате "КМАРуда" максимально систематизирован, соответствует требованиям Промышленно-металлургического холдинга и современным стандартам финансового управления».