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«Первый Бит» представила «БИТ.LIMS» – решение для цифровой трансформации лабораторий, сертифицированное «1С»

Компания «Первый Бит» представила новое решение «БИТ.LIMS», которое успешно прошло сертификацию «1С:Совместимо!».

Новое решение полностью соответствует требованиям платформы «1С:Предприятие 8.3», гарантирует стабильность работы, безопасность данных и возможность интеграции с другими корпоративными системами.

Сертификация подтверждает, что «БИТ.LIMS» – это универсальная система, способная стать частью единой цифровой экосистемы предприятия.

Современные лаборатории – производственные, исследовательские и аналитические центры – сталкиваются с огромным объемом данных, жесткими нормативами и необходимостью минимизировать ошибки. «БИТ.LIMS» решает эти задачи, предлагая сквозную автоматизацию всех процессов: контроль качества – от входного сырья до готовой продукции; планирование испытаний с учетом производственных циклов; фиксация и анализ данных с лабораторного оборудования; автоматическая отчетность в соответствии с отраслевыми стандартами.

Система исключает рутинные ошибки, сокращает время обработки данных и обеспечивает прозрачность на каждом этапе лабораторной работы.

Преимущества «БИТ.LIMS», которые меняют подход к управлению лабораторией: снижение влияния человеческого фактора – автоматический расчет результатов, контроль нормативов и мгновенное выявление отклонений; интеграция с оборудованием – поддержка более 50 видов приборов, включая подключение по RS-232.; гибкая отчетность – формирование сменных отчетов, сертификатов качества и других документов в несколько кликов; мобильностьдоступ к данным и задачам через специальное приложение для сотрудников; безопасность – управление правами пользователей через Active Directory.

Кроме того, «БИТ.LIMS» легко интегрируется с «1С:ERP» и другими корпоративными системами, создавая единое информационное пространство предприятия.

Решение рассчитано на широкий круг пользователей: руководители получают полный контроль над лабораторными процессами и качеством продукции; технологи и специалисты по качеству экономят время за счет автоматизации рутинных операций; лаборанты работают в удобном интерфейсе с минимальной нагрузкой на ввод данных.

«БИТ.LIMS» – это стратегическое решение для цифровой трансформации лабораторий. Его внедрение не только сокращает ошибки и ускоряет процессы, но и обеспечивает соответствие отраслевым стандартам», – отметил Николай Дмитриев, ведущий эксперт по автоматизации процессов по контролю качества продукции и лабораторных исследований компании «Первый Бит», офис NFP.

Внедрение «БИТ.LIMS» – это инвестиция в конкурентоспособность. Система не просто автоматизирует рутинные задачи, но и открывает новые возможности для анализа данных, прогнозирования и оптимизации производства.

Владимир Зимовец, руководитель направления по внедрению отраслевых решений в офисе NFP компании «Первый Бит», сказал: «Сегодня, когда скорость и точность лабораторных исследований напрямую влияют на эффективность бизнеса, «БИТ.LIMS» становится необходимым инструментом для предприятий, которые стремятся к инновациям и устойчивому росту».

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