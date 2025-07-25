Работодатели стали лояльнее к резюме, не соответствующим требованиям вакансий, но это касается не всех соискателей

Рекрутеры стали лояльнее к резюме, не полностью соответствующим требованиям вакансий, но это касается далеко не всех кандидатов. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 2,5 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Лишь один из двух соискателей позволил себе в течение последнего года выслать резюме на вакансию, требованиям которой он не вполне подходит, для сравнения, в 2011 г. так поступало большинство (83%). Все потому, что эффективность подобных откликов снизилась: если 14 лет назад двум из трех смельчаков удавалось добраться до собеседования и значительной части из них даже трудоустроиться, то сегодня приглашенных на интервью и нанятых стало значительно меньше.

Подбор стал автоматизированным, резюме, не подходящие по критически важным критериям, отсеиваются из откликов специализированными программами (эта тенденция особенно актуальна для массового найма). Первичное интервью проводят HR-боты, которые также не допустят до собеседования с эйчаром не соответствующих ключевым критериям людей.

Нужно отметить, что мужчины чаще женщин отправляют резюме на вакансии, требованиям которых они не соответствуют. Молодежь до 35 лет поступает так чаще, чем те, кто старше. Россияне с зарплатой до 100 тыс. руб. чаще зарабатывающих больше.

А вот опрос рекрутеров показал, что в условиях кадрового дефицита они стали более лояльны к неподходящим специалистам: сегодня 19% готовы рассматривать такие резюме против 10% в 2011 г. Даже при неполном соответствии вакантной должности рекрутеры готовы рассматривать резюме программистов, инженеров в промышленности и строительстве, руководителей среднего и высшего звена, врачей и учителей. Работодатели в ИT, промышленности, строительстве, медицине и образовании обычно имеют развитую систему обучения персонала.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 479. Время проведения: 14—18 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов.