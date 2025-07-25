Московская биржа ускорила работу с внутренней документацией в 72 раза с помощью ИИ

Группа «Московская биржа» продолжает работу над созданием внутренних ИИ-решений. С помощью RAG-технологии (Retrieval-Augmented Generation) нормативная база Группы переведена в ИИ-поисковик — MOEX RAG. Это позволило ускорить поиск информации в корпоративной документации в 72 раза. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

MOEX RAG разработан и внедрен для ускорения процессов и минимизации ошибок при работе с документами и регламентами, число которых в компании достигает более 1500. Глубокая интеграция с внутренними нормативными документами подразделений обеспечивает релевантность ответов ИИ‑поисковика на уровне более 80%.

Решение работает по следующему принципу: сотрудник формулирует запрос, после чего ИИ анализирует массив внутренней документации, находит релевантную информацию и за несколько секунд предоставляет ее с указанием источника. Если раньше, по оценкам компании, поиск необходимой информации в документах занимал у сотрудника в среднем 18 минут, то теперь процесс ограничивается 15 секундами — это в 72 раза быстрее.

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги»: «В любой крупной компании работа с внутренней документацией отнимает критически много времени и внимания. Мы переосмыслили этот процесс и на базе RAG-технологии создали систему знаний, которая помогает сотрудникам быстро находить нужную информацию в нормативных документах. Искусственный интеллект для нас — не эксперимент, а стратегическое направление, встроенное в общую бизнес-логику. Мы рассматриваем MOEX RAG как важный элемент формирующейся ИИ-экосистемы. При возможном масштабировании на внешний рынок решение сохранит гибкость настройки под любую корпоративную среду».

Функциональная и информационная база MOEX RAG станет частью формирующейся ИИ-экосистемы группы, ядром которой будет представленный в мае 2025 г. CoPilot-ассистент MOEX Insight, работающий в любыми офисными приложениями и веб-интерфейсами. Интеграция позволит ассистенту «понимать» контекст работы каждого сотрудника, его цели и актуальные регламенты департамента. Это переводит взаимодействие с ИИ в полностью персонализированный формат. Сотрудники смогут находить нужные сведения из внутренней документации одной текстовой или голосовой командой в MOEX Insight.

На разработку и запуск решения ушло менее двух месяцев, и оно уже повысило эффективность использования ИИ во всей группе. MOEX RAG будет полезен как операционным подразделениям для поиска информации в различных инструкциях и положениях, так и методологическим — для ускорения процесса актуализации и сравнения документации.