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Купить SIEM без ограничений — теперь это возможно!

SC SIEM переходит на уникальную модель лицензирования — безлимитную подписку, особенно актуальную в российских реалиях, где большинство SIEM-решений по-прежнему ограничены жесткой моделью расчета по количеству источников или EPS. В отличие от зарубежных аналогов, SC SIEM предлагает предсказуемую стоимость и независимость от инфраструктурных скачков, что делает ее уникальным решением на отечественном рынке. — безлимитную подписку. Об этом CNews сообщили представители ООО «ИТБ» .

По данным Gartner, объем данных, обрабатываемых системами информационной безопасности, ежегодно растет на 40–60%, что усложняет прогнозирование расходов на инфраструктуру и лицензирование SIEM.

Новая модель SC SIEM устраняет эти проблемы, предоставляя: безлимитное подключение источников данных и коннекторов; неограниченный объем обрабатываемых событий (EPS); гибкие сроки подписки от 6 месяцев с включенной техподдержкой и регулярными обновлениями.

По данным глобального исследования IBM Security за 2023 г., охватывающего компании из Северной Америки, Европы и Азии, 68% организаций сталкиваются с дополнительными расходами при превышении лимитов традиционных SIEM-решений. Безлимитная версия SC SIEM позволяет полностью исключить риск таких непредвиденных затрат.

Особенно привлекательна новая модель для организаций с динамичной ИT-инфраструктурой и компаний, которые не хотят зависеть от подсчета источников или EPS.

74% руководителей ИБ назвали непредсказуемость затрат главным барьером при внедрении SIEM (аналитика Ponemon Institute). 80% компаний регулярно сталкиваются с ростом числа источников данных и объёма событий после внедрения (данные CRATU).

SC SIEM в безлимитной модели — это не просто лицензия. Например, региональный оператор связи, обслуживающий более 200 филиалов, смог перейти от трехраздельной системы лог-анализа к единому безлимитному инстансу SC SIEM без переплаты за количество источников. В другом кейсе — для производственной компании с множеством технологических сегментов — безлимитная модель позволила реализовать централизованную аналитическую платформу без необходимости пересчёта лицензий при каждом добавлении цеха или контроллера. Это решение, позволяющее гибко управлять бюджетом, масштабироваться без ограничений и максимально быстро реагировать на угрозы, независимо от роста инфраструктуры.

«Мы предлагаем рынку модель, в которой клиент платит только за результат, а не за счетчик событий и источников. Это существенно облегчает внедрение и эксплуатацию SIEM-системы в любых условиях», — руководитель проекта ООО «ИТБ» Графов Сергей.

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