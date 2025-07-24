CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили согласование перепланировки помещения

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по согласованию переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга по согласованию перепланировки помещения стала еще удобнее. Так, собственники теперь могут дать своё согласие на проведение работ в личном кабинете регпортала. Также можно онлайн узаконить ранее сделанную перепланировку и оформить акт на уже выполненные работы. Прежде для этого надо было идти в суд», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, теперь при образовании новых помещений в результате перепланировки или изменения их параметров администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет, а также зарегистрирует право собственности в Росреестре.

Получить услугу могут собственники квартир и нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще