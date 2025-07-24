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В Подмосковье на птицефабрике «Элинар-Бройлер» запустили беспилотную логистику

На территории одной из крупнейших птицефабрик в России «Элинар-Бройлер» будет работать флот автономных электрогрузовиков без водителя. Инновационный транспорт на основе ИИ вводится в работу в рамках сервиса автономной логистики, предоставляемого российским разработчиком «ЭвоКарго». Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Переход на высокотехнологичные решения совершается бизнесом в нескольких целях: снижение затрат на грузоперевозки за счет оптимизированного графика и сокращения расходов на топливо, снижение рисков, связанных с человеческим фактором, и переключение сотрудников на более сложные операционные задачи.

Evocargo N1 — автономный грузовик с автопилотом пятого поколения, не имеющий кабины для водителя, руля и педалей. Его работа основана на алгоритмах искусственного интеллекта и передовой системе сенсоров и компьютерного зрения, которые отвечают за восприятие окружающей среды и высокоточную навигацию.

«Внедрение автономной логистики стало важным звеном технологической трансформации наших производственных и транспортных процессов. Робогрузовики оснащены изотермическим кузовом и самостоятельно развозят продукцию и сырье, четко следуя установленному графику. Благодаря таким примерам мы видим потенциал для дальнейшего внедрения высокотехнологичных инструментов в наши операции», — сказала Людмила Синицына, первый заместитель генерального директора по сельскохозяйственной деятельности АО ХК «Элинар».

Автономные грузовики работают ежедневно в условиях непрерывного производственного цикла. Логистическая нагрузка включает десятки рейсов в смену, в которые теперь включены и грузовики без водителя.

«Для нас запуск на площадке «Элинар-Бройлер» стал еще одним успешным кейсом применения автономных грузовиков в требовательных условиях пищевого производства. Мы видим устойчивый тренд на автоматизацию типовых логистических процессов — бизнес стремится повысить их управляемость, снизить издержки и сосредоточить персонал на операционных задачах», — сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Автономные грузовики полностью заменяют традиционный вид транспорта с участием человека.

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